Zarówno Linette, jak i Starodubcewa zagrają w piątkowe popołudnie dwa mecze. Najpierw rozegrają swoje spotkania w turnieju singlistek, a dopiero później przystąpią do rywalizacji deblowej z parą Jacquemot/Rakotomanga Rajaonah.

Co ciekawe Ukrainka obydwa boje rozegra na tym samym korcie numer 7. O godzinie 11.00 zmierzy sie w 3. rundzie singla z Chinką Xiyu Wang, w pierwszym piątkowym meczu na tym obiekcie. Deblowe starcie w parze z Linette będzie z kolei trzecim tego dnia spotkaniem na popularnej "siódemce". Linette dołączy do niej z kortu Philippe'a Chatriera po polskiej rywalizacji z Igą Świątek.

Mecz Linette/Starodubcewa - Jacquemot/Rakotomanga Rajaonah będzie ostatnim akcentem rywalizacji w pierwszej rundzie debla pań na French Open. Zwycięska para zagra w drugiej rundzie z deblem Michalikova - Collins, czyli turniejową "dziesiątką".

