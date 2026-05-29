Chwalińska sprawiła nie lada sensację, awansując do drabinki głównej French Open. W pierwszym meczu niespodziewanie ograła Qinwen Zheng. Życiowy sukces osiągnęła za to, triumfując nad Elise Mertens i awansując do trzeciej rundy paryskiej rywalizacji.

Następną rywalką Dąbrowianki będzie Maria Sakkari. Doświadczona Greczynka na start turnieju pokonała Lindę Noskovą. W drugim meczu przegrywała 0:1 z Claire Liu, ale odwróciła losy tego meczu i awansowała do trzeciego etapu Rolanda Garrosa.

Tegoroczny turniej Roland Garros rozpoczął się 24 maja i potrwa do niedzieli 7 czerwca.

