Świetna końcówka w Warszawie! Legia o krok od finałów

Spotkanie od początku było zacięte - z jednej strony ważnym graczem był Andrzej Pluta, ale z drugiej świetnie radził sobie Ody Oguama. Po kolejnej akcji reprezentanta Polski różnica wynosiła jednak sześć punktów! Straty ponownie zmniejszał Oguama, a swoje dokładał Tahlik Chavez. Po 10 minutach było 21:17. W drugiej kwarcie do następnego remisu doprowadzili Darnell Edge oraz Landrius Horton. Krzysztof Kempa po chwili dawał przewagę Dzikom! Przewagę dla gospodarzy odzyskał później DJ Brewton. Teraz znowu to mistrzowie przejęli kontrolę nad meczem. Ostatecznie dzięki kontrze Carla Ponsara pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 36:31.

Po przerwie zespół trenera Marco Legovicha nadal był w grze, w czym mocno pomagali zarówno Krzysztof Kempa, jak i Landrius Horton. Po zagraniu Grzegorza Kamińskiego przegrywał tylko dwoma punktami. Skrzydłowy doprowadził później do remisu! Andrzej Pluta i DJ Brewton brali ponownie sprawy w swoje ręce. Ostatecznie jednak po trójce Kamińskiego po 30 minutach było tylko 53:52! W czwartej kwarcie Polak nadal trafiał z dystansu i doprowadzał do wyrównania. Horton wyprowadzał gości na prowadzenie! Znowu niesamowicie odpowiadał na to m. in. Pluta. To zapewniało emocje do samego końca! Na minutę przed końcem po akcji 2+1 Edge’a to goście byli minimalnie lepsi. Po chwili zareagował na to w szybkim ataku Brewton. Ostatnie akcje Dzików nie były już udane. Ostatecznie Legia wygrała 78:76 i prowadzi już 2-0 w półfinale ORLEN Basket Ligi!

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Andrzej Pluta z 26 punktami, 5 zbiórkami i 3 asystami. Po 17 punktów dla gości rzucili Landrius Horton oraz Grzegorz Kamiński.

Legia Warszawa - Dziki Warszawa 78:76 (21:17, 15:14, 17:21, 25:24).

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 2-0 dla Legii. Trzeci mecz w poniedziałek w hali Dzików.

Punkty:

Legia Warszawa: Andrzej Pluta 26, Dominic Brewton 18, Jayvon Graves 15, Shane Hunter 8, Carl Ponsar 4, Matthias Tass 3, Ojars Silins 3, Wojciech Tomaszewski 1, Maksymilian Wilczek 0.

Dziki Warszawa: Landrius Horton 17, Grzegorz Kamiński 17, Darnell Edge 15, Ody Oguama 10, Tahlik Chavez 7, Rivaldo Soares 5, Krzysztof Kempa 4, Łukasz Frąckiewicz 1, Bennett Vander Plas 0.

