Szwedzi znów pokonali Polaków. Biało-Czerwoni czekają na wyniki rywali

Bryl i Łosiak rozpoczęli rywalizację w grupie A od porażki z Brazylijczykami Andre Steinem i Renato Limą 0:2 (18:21, 21:23), a następnie pokonali Austriaków Robina Seidla i Mathiasa Seisera 2:0 (21:13, 21:18). Ich dalsze losy w tym turnieju zależą od rozstrzygnięć w pozostałych grupach.

Dwa najlepsze zespoły z trzecich pozycji każdej z sześciu grup awansują bezpośrednio do 1/8 finału, wraz ze wszystkimi duetami z lokat 1-2. Cztery pozostałe powalczą o tę rundę w barażach. Te z czwartych miejsc zostaną wyeliminowane.

W ubiegłym roku Bryl i Łosiak w Ostrawie zajęli czwarte miejsce. Wówczas w półfinale ulegli.... Aahmanowi i Hellvigowi. To zresztą bardzo niewygodni dla Polaków rywale, bo pokonali oni Szwedów tylko raz w siedmiu próbach.

