To ona zagra z Polką na Roland Garros! Kolejny wygrany mecz Ukrainki

W piątek Marta Kostjuk i Viktorija Golubic stanęły naprzeciwko siebie w meczu trzeciej rundy Roland Garros. W pierwszym secie tego pojedynku nie brakowało emocji. Kibice zobaczyli w sumie pięć przełamań. Ostatecznie lepsza okazała się Ukrainka, wygrywając trzy gemy serwisowe oponentki.

Druga partia była już bardziej jednostronna. Ukraińska tenisistka szybko wyszła na prowadzenie (3:0). Zawodniczka ze Szwajcarii próbowała dotrzymać korku przeciwnicze, jednak Kostjuk bez większych problemów wykorzystywała błędy oponentki, dzięki czemu triumfowała w drugiej odsłonie 6:3.

Jej kolejną przeciwniczką będzie Polka, jednak nie wiadomo jeszcze, czy będzie nią Iga Świątek czy Magda Linette. Raszynianka i Poznanianka rywalizują bowiem o miejsce w czwartej rundzie French Open. Relację na żywo z tego spotkania można śledzić TUTAJ.

