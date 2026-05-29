To tam Polacy powalczą o awans do Elity! Poznaliśmy gospodarza mistrzostw świata

Rywalami Biało-Czerwonych będą Włochy, Wielka Brytania, Francja, Litwa i Estonia. Dwa pierwsze zespoły spadły właśnie z Elity, Estończycy awansowali z niższej dywizji.

PZHL złożył aplikację o organizację zawodów, ale – zgodnie ze statutem IIHF – pierwszeństwo miały federacje, które nie organizowały turnieju w tym sezonie.

- Zgłosiliśmy aplikację, ale skoro zgłosiła się Estonia, my automatycznie nie mogliśmy kandydować – wyjaśniła PAP zasiadająca w zarządzie IIHF Marta Zawadzka.

Do Elity awansują dwie drużyny, ale Francuzi mają grę w gronie najlepszych zapewnioną, bo w 2028 roku MŚ odbędą się w Paryżu i Lyonie.

Tegoroczne MŚ Dywizji 1A odbyły się w Sosnowcu. Polacy nie zdołali wywalczyć awansu, zajęli czwarte miejsce. Do Elity promocję uzyskały zespoły Kazachstanu i Ukrainy. Do niższej dywizji spadła Japonia.

Polaków poprowadził w sosnowieckim turnieju fiński selekcjoner Pekka Tirkkonen, który w październiku zastąpił na tym stanowisku Słowaka Roberta Kalabera. Fin równolegle prowadzi GKS Tychy. Na początku kwietnia świętował z tym zespołem obronę tytułu mistrza Polski.

W kwietniu 2025 polskiej drużynie nie udał się powrót do grona najlepszych ekip globu. Zaczęła turniej w rumuńskim Sfantu Gheorghe od wygranych z Rumunią 4:1 i Japonią 2:1, potem przegrała z Włochami i Ukrainą po 1:4, a na koniec uległa Wielkiej Brytanii 0:3, zajmując piąte, przedostatnie miejsce w zawodach.

Rok wcześniej Biało-Czerwoni zagrali, po 22-letniej przerwie, w MŚ Elity. Zaczęli turniej w Ostrawie optymistycznie, bo z brązowym medalistą poprzednich MŚ Łotwą przegrali 4:5 po dogrywce. Potem jednak były porażki ze Szwecją 1:5, Francją 2:4, Słowacją 0:4, USA 1:4, Niemcami 2:4 i Kazachstanem 1:3, co oznaczało spadek.

W dniach 5-11 grudnia 2026 Krynica-Zdrój będzie gospodarzem MŚ U-20 Dywizji 1B. Polacy zmierzą się z Francją, Estonią, Litwą, Japonią oraz Koreą Południową.

MŚ Dywizji 1B kobiet odbędą się od 1 do 7 listopada 2027 roku w południowokoreańskim Suwonie. Polki zmierzą się tam z reprezentacjami Chin, Wielkiej Brytanii, Kazachstanu, Łotwy i gospodarzy.

Polscy juniorzy (U-18) wystąpią w MŚ Dywizji 1B w litewskim Kownie (23-30 kwietnia 2027), a ich rówieśniczki zagrają na tym samym poziomie w austriackim Villach (9-15 stycznia 2027).

PAP