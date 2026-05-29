Transferowy hit Bogdanki! Ściągnęli gwiazdę reprezentacji. "To fenomen"

Takahashi jest etatowym reprezentantem Japonii. W swojej karierze zdobył brązowy oraz srebrny medal Ligi Narodów, srebro Pucharu Świata, a także srebro i złoto mistrzostw Azji. Przez kilka lat występował we Włoszech w barwach Pallavolo Padwa i Vero Volley Monza. Z tymi drugimi wywalczył wicemistrzostwo Italii oraz dotarł do finału Coppa Italia i Pucharu Challenge. Dwa ostatnie sezony spędził w Suntory Sunbirds, z którym najpierw sięgnął po mistrzostwo kraju, a następnie srebrny krążek.

Kolejnym rozdziałem w karierze 25-letniego przyjmującego będzie Polska i gra dla Bogdanki LUK Lublin, gdzie będzie tworzył duet przyjmujących z Wilfredo Leonem. Japończyk został okrzyknięty przez klub ze wschodniej części naszego kraju "fenomenem", a w samych superlatywach na jego temat wypowiada się sternik klubu.

- Ran z pewnością uczyni naszą drużynę bardziej wszechstronną. Jego potencjał wydaje się nieograniczony. Pewnym jest natomiast, że z nim na parkiecie łatwiej będzie czerpać z możliwości innych siatkarzy, dzięki fenomenalnej grze Rana w defensywie. Wierzymy, że uzupełnienie składu siatkarzem takiego formatu pozwala wyznaczać jak najambitniejsze cele. Biorąc pod uwagę popularność Rana, rozwijamy też międzynarodową markę klubu. Jesteśmy przekonani, że na naszych poczynaniach zogniskuje się uwaga wielu kibiców z Japonii - przyznał prezes Skubiszewski, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Przypomnijmy, że Lublinianie dowodzeni w minionym sezonie przez Stephane'a Antigę wywalczyli Puchar Polski, srebrny medal PlusLigi oraz dotarli do ćwierćfinału Champions League.

