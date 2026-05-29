Wygrali 4:1 i się utrzymali. Gole w końcówce

Bramki dla gospodarzy zdobyli Jonathan Clauss (62.), Kail Boudache (81.) oraz dwie Iworyjczyk Elye Wahi (87., 90+2.). Honorowego gola dla Saint-Etienne strzelił z rzutu karnego w 79. minucie Gruzin Zuriko Dawitaszwili.

Drużyna z Nicei zakończyła sezon na 16. miejscu w Ligue 1, natomiast Saint-Etienne na trzecim w Ligue 2.

Bezpośrednio ekstraklasę opuściły Nantes i Metz, a na ich miejsce awansowały Troyes i Le Mans.

Nice - Saint Etienne 4:1 (0:0)

Bramki: Clauss 62, Boudache 81, Wahi 87, 90+2 - Dawitaszwili 79 (rz.k.).



Pierwszy mecz: 0-0. Zwycięzca dwumeczu: Nice.

Nice: Diouf - Mendy, Dante (78 Bah), Peprah - Clauss, Coulibaly, Sanson (86 Abdul Samed), Bard (46 Diop) - Cho (46 Boudache), Wahi (90+5 Jansson), Louchet.

Saint Etienne: Saint Etienne: Larsonneur - Appiah (63 Ferreira), Le Cardinal (46 Nade), Bernauer, Pedro - Boakye, Kante (63 Tardieu), Gadegbeku (84 Duffus) - Cardona (69 Moueffek), Stassin, Dawitaszwili.



Żółte kartki: Dante, Wahi.