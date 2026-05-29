Wzmocnienie reprezentacji tuż przed MŚ 2026? Nagle zmienił zdanie!

Chodzi o byłego reprezentanta włoskich młodzieżówek. Cristian Volpato, bo o nim mowa, co prawda urodził i wychował się w Australii, to karierę piłkarską od sześciu lat kontynuuje we Włoszech. Najpierw był graczem Romy, a od 2022 roku reprezentuje barwy Sassuolo.

ZOBACZ TAKŻE: Fatalne doniesienia ws. Neymara! Koniec złudzeń?

22-latek grał dla reprezentacji Włoch do lat 19, 20 oraz 21, lecz w seniorskiej kadrze nie zadebiutował. W 2022 roku został za to powołany przez ówczesnego selekcjonera kadry Australii Grahama Arnolda na mistrzostwa świata. Volpato odrzucił jednak tamtą propozycję.

Po czterech latach wydaje się, że sprawa w końcu się rozwiąże. Volpato ma stawić się w sobotę w Los Angeles, gdzie Australia zmierzy się w meczu towarzyskim z Meksykiem - informuje ESPN. Następnie selekcjoner Tony Popovic ogłosi kadrę na mistrzostwa świata.

Media uważają, że skoro Volpato pojawi się w USA, to jest niemal pewne, że otrzyma powołanie do kadry.

Australia zagra na mundialu w grupie D z Turcją, USA oraz Paragwajem.