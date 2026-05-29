Za nami ósmy Memoriał Ireny Szewińskiej! Polacy zdominowali czołowe lokaty

Za nami ósmy Memoriał Ireny Szewińskiej. Biało-Czerwoni wystąpili w Bydgoszczy w licznym składzie i nie zawiedli. Pierwsze miejsca w swoich konkurencjach zajęły Natalia Bukowiecka (bieg na 400 m) oraz Klaudia Kazimierska (bieg na 1500 m).
Czołowi lekkoatleci z Polski i ze świata po raz ósmy uczcili pamięć Ireny Szewińskiej podczas mityngu w Bydgoszczy. Na starcie zawodów nie zabrakło gwiazd, takich jak Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska czy Piotr Lisek.
W tym roku mija osiem lat od śmierci jednej z najwybitniejszych sportsmenek w historii naszego kraju oraz całych igrzysk olimpijskich. Warto przypomnieć, że Polka w trakcie swojej kariery sięgnęła po siedem medali IO, zdobywając je na przestrzeni 12 lat w różnych konkurencjach lekkoatletycznych.
Podczas tegorocznych zawodów w Bydgoszczy znakomicie zaprezentowały się Natalia Bukowiecka oraz Klaudia Kazimierska, odnosząc zwycięstwa w swoich dyscyplinach. Pierwsza z nich wygrała bieg na 400 metrów z czasem 50,12 s, natomiast druga okazała się bezkonkurencyjna na dystansie 1500 metrów. Na metę wbiegła z rezultatem 3:59,99. Ze zwycięstwa mógł cieszyć się również Dominik Kopeć, który triumfował w biegu na 100 metrów, w którym rywalizowali wyłącznie reprezentanci Polski.
- Czuję się naprawdę dobrze. Nawet liczyłam na złamanie 50 sekund. Świetnie jest startować u siebie przed własną publicznością - powiedziała rekordzistka Polski Bukowiecka.
- Nie będę ukrywać, że celem jest otwarcie woreczka z medalami imprez międzynarodowych w tym sezonie. Celuję w podium mistrzostw Europy w Birmingham - powiedziała trenująca na co dzień za oceanem Kazimierska.
Bardzo blisko wygranej była Pia Skrzyszowska. W rywalizacji na 100 metrów przez płotki przegrała o zaledwie jedną setną sekundy z Węgierką Lucą Kozak, co sprawiło, że zajęła ostatecznie drugą lokatę. Na drugim stopniu podium rywalizację zakończył także Piotr Lisek w skoku o tyczce (ex aequo z Portugalczykiem Pedro Buaro). Konkurs wygrał reprezentant Holandii, Menno Vloon.
Drugie pozycje w swoich konkurencjach wywalczyli ponadto Filip Ostrowski w biegu na 800 metrów oraz Mateusz Kołodziejski w skoku wzwyż. Z kolei na trzecich miejscach zmagania w rzucie oszczepem zakończyli Małgorzata Maślak-Glugla, w rywalizacji kobiet oraz Dawid Wegner, wśród mężczyzn.
W finale biegu kobiet na 800 metrów doszło do kolizji na ostatnim okrążeniu. Jedną z zawodniczek, które upadły na bieżnię w wyniku tego zdarzenia, była Anna Wielgosz.
W rywalizacji na 110 metrów przez płotki Damian Czykier zajął natomiast siódme miejsce, uzyskując czas 13,46 s. Do finałowego biegu nie zakwalifikował się z kolei Jakub Szymański, który w swoim wyścigu półfinałowym zajął piątą lokatę z wynikiem 13,25 s.
Zmagania na dystansie 400 metrów mężczyzn wygrał Jonas Phijffers. Holender ustanowił nowy rekord mityngu, gdyż na metę wbiegł z czasem 45,04 s. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w tej stawce był Kajetan Duszyński, który ukończył rywalizację na piątej pozycji (46,14 s.).