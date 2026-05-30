1025 punktów Wilfredo Leona w wyjątkowych zawodach

Dwudniowe obchody Dnia Dziecka będą pełne niesamowitych atrakcji dla najmłodszych. Rozpoczął je sobotni "Siatkarski kołowrotek", czyli zawody wędkarskie z Wilfredo Leonem, siatkarzem Bogdanki LUK Lublin i reprezentacji Polski, oraz jego kolegą z kadry, Łukaszem Kaczmarkiem, który również słynie z zamiłowania do wędkowania. Obaj mówili co prawda, że w zmaganiach liczy się przede wszystkim dobra zabawa, ale sportowy duch i tutaj wyzwolił w nich chęć rywalizacji.

- Chcemy pobić rekordy. Zobaczymy, kto pierwszy złapie złotą rybkę - żartował Łukasz Kaczmarek.

Wicemistrz olimpijski z Paryża podkreślał, że wędkuje już od dłuższego czasu, a aktywność ta pozwala mu zrelaksować się po trudach walki na siatkarskich parkietach.

- Spokój i odpoczynek to dla nas, sportowców, którzy ciągle pracują na maksymalnych obrotach, to sama przyjemność. Wędkowanie to świetna forma relaksu i sposób na odstresowanie się - dodał Kaczmarek.

Wędkowanie jest również ogromną pasją Wilfredo Leona, którego pasją do łowienia ryb zaraził dziadek.

- To z dziadkiem pierwszy raz pojechałem na ryby i od tamtej pory mi się to podoba. Wędkarstwo wymaga koncentracji, energii, ale potrafi też dać trochę adrenaliny - podkreślił as Bogdanki LUK Lublin.

Możliwość pokonania wicemistrzów olimpijskich była motorem napędowym dla tych, dla których w głównej mierze zorganizowano te zawody, czyli dla dzieci.

- Najważniejsze to nie wrócić z niczym, a możliwość rywalizacji i pokonania Wilfredo Leona jest czymś naprawdę fajnym - mówili najmłodsi uczestnicy "Siatkarskiego kołowrotka".

Reprezentanci Polski, którzy postanowili ostatecznie - podobnie jak w kadrze - pracować na wspólne konto, nie mieli tego dnia szczęścia. Choć mogli pochwalić się niezłym (jak na debiutantów) wynikiem, zajęli ostatecznie "dopiero" 7. miejsce.

- Wilfredo Leon uzyskał 1025 punktów, co oznacza, że złowił 1 kilogram i 25 gramów różnego rodzaju ryb. Jak na pierwszy raz jest to naprawdę dobry wynik - wyjaśnił Sławomir Zbrzeski, sędzia główny sobotnich zawodów wędkarskich.

Tego dnia czysto sportowa rywalizacja nie była jednak najważniejsza. Sebastian Michalak z Silesia Volley Mysłowice, organizator zawodów, przyznał, że najwięcej radości dawał dzieciom sam kontakt z siatkarzami, którzy cierpliwie rozdawali autografy, robili sobie zdjęcia z najmłodszymi i nikomu nie odmówili rozmowy.

- Wilfredo Leon i Łukasz Kaczmarek pokazali, że są normalnymi, sympatycznymi ludźmi - skwitował Michalak.

Tego samego dnia po południu odbyły się również - już w Arenie Katowice - kolejne, już czysto siatkarskie, atrakcje. Najmłodsi adepci sportu mogli wziąć udział w przeznaczonym dla początkujących treningu, zarazić się pasją do sportu i nawiązać nowe znajomości.

- Sam zaczynałem tak, jak te dzieciaczki - od drugiej klasy podstawówki, na "kinderkach". Widzę w nich wielką pasję, zaangażowanie i chęci, co napawa optymizmem na przyszłość - skomentował Łukasz Kaczmarek.

Obchodny Dnia Dziecka z Wilfredo Leonem potrwają do niedzielnego popołudnia. Tego dnia, po uroczystym rozpoczęciu turnieju z okazji Dnia Dziecka, uczestnicy będą mieli okazję nie tylko zmierzyć się w sportowej rywalizacji, ale i wziąć udział w integracyjnym spotkaniu z rówieśnikami z hospicjum i domu dziecka z Katowicach.

- Przed Areną Katowice powstanie miasteczko "Gotuj się do pomocy". Znani, szanowani ludzie, z Wilfredo Leonem na czele, będą kucharzami i obsługą dla dzieci z Domów Dziecka. Przyjedzie do nas ponad 200 dzieciaków z okolicznych Domów Dziecka, które zostaną ugoszczone przez wiele cenionych osób. A potem na parkiet i wielki mecz na zakończenie - zachęca Sebastian Michalak z Silesia Volley Mysłowice, organizator Dnia Dziecka z Wilfredo Leonem.

Na tym nie koniec atrakcji, gdyż do obchodów włączyli się również przedstawiciele lacrosse. Ci, którzy będą chcieli poznać tę widowiskową dyscyplinę sportu, będą mieli ku temu idealną okazję, gdyż będą mogli dowiedzieć się o niej wprost od reprezentantów Polski, którzy na boisku głównym Areny Katowice przeprowadzą zajęcia, objaśniając przy okazji zasady gry, a na zakończenie dnia kadrowicze rozegrają również pokazowy mecz.