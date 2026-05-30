30 lat na parkietach. Słynny siatkarz zakończył karierę i... ma już nowe zajęcie

46-latek zadebiutował w seniorskiej siatkówce trzydzieści (!) lat temu, w 1996 roku, w barwach nieistniejącego już klubu Olympikus/Telesp. Ostatni - jak się okazało - występ w karierze zaliczył 17 kwietnia 2026 roku, w przegranym przez jego Suzano Volei meczu ćwierćfinału fazy play-off brazylijskiej Superligi z Itambe Minas.

Doświadczony rozgrywający błyskawicznie znalazł sobie nowe zajęcie. Rodrigo Leme został bowiem... szkoleniowcem swojego dotychczasowego klubu!

"Rodriguinho, nasz rozgrywający i wyjątkowa postać zarówno naszego miasta, jak i całej brazylijskiej siatkówki, schodzi z boiska, ale tylko po to, by dołączyć do sztabu szkoleniowego naszego klubu. Po latach tworzenia pięknej historii Suzano Volei w Superlidze obejmie stanowisko trenera drużyny seniorów. Nowy etap, ale więzi wciąż te same. Ro, to dla nas przyjemność, że współpraca z naszym idolem będzie obowiązywała również w tym nowym dla nas etapie" - czytamy w komunikacie klubu.

Brazylijczyk sięgnął w trakcie zawodowej kariery między innymi po dwa wicemistrzostwa i trzy brązowe medale Superligi, cztery mistrzostwa stanu Sao Paulo oraz Puchar Brazylii. W sezonie 2009/2010 został wybrany najlepszym rozgrywającym krajowych rozgrywek.

Rodrigo Leme ma również w siatkarskim CV występy poza Brazylią. W sezonie 2008/2009 grał we włoskim klubie Framasil Pineto, a rozgrywki 2021/2022 spędził w saudyjskim Al-Hilal.