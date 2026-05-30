30 lat na parkietach. Słynny siatkarz zakończył karierę i... ma już nowe zajęcie
Rodrigo Leme, znany szerszej publiczności pod pseudonimem Rodriguinho, po 30 latach gry ogłosił zakończenie siatkarskiej kariery. Brazylijczyk pozostanie jednak przy sporcie, gdyż... objął stanowisko trenera zespołu, w którym rozegrał ostatni mecz.
46-latek zadebiutował w seniorskiej siatkówce trzydzieści (!) lat temu, w 1996 roku, w barwach nieistniejącego już klubu Olympikus/Telesp. Ostatni - jak się okazało - występ w karierze zaliczył 17 kwietnia 2026 roku, w przegranym przez jego Suzano Volei meczu ćwierćfinału fazy play-off brazylijskiej Superligi z Itambe Minas.
Doświadczony rozgrywający błyskawicznie znalazł sobie nowe zajęcie. Rodrigo Leme został bowiem... szkoleniowcem swojego dotychczasowego klubu!
"Rodriguinho, nasz rozgrywający i wyjątkowa postać zarówno naszego miasta, jak i całej brazylijskiej siatkówki, schodzi z boiska, ale tylko po to, by dołączyć do sztabu szkoleniowego naszego klubu. Po latach tworzenia pięknej historii Suzano Volei w Superlidze obejmie stanowisko trenera drużyny seniorów. Nowy etap, ale więzi wciąż te same. Ro, to dla nas przyjemność, że współpraca z naszym idolem będzie obowiązywała również w tym nowym dla nas etapie" - czytamy w komunikacie klubu.
Brazylijczyk sięgnął w trakcie zawodowej kariery między innymi po dwa wicemistrzostwa i trzy brązowe medale Superligi, cztery mistrzostwa stanu Sao Paulo oraz Puchar Brazylii. W sezonie 2009/2010 został wybrany najlepszym rozgrywającym krajowych rozgrywek.
Rodrigo Leme ma również w siatkarskim CV występy poza Brazylią. W sezonie 2008/2009 grał we włoskim klubie Framasil Pineto, a rozgrywki 2021/2022 spędził w saudyjskim Al-Hilal.