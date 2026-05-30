Cafe Futbol przed meczem Polska - Ukraina. Gdzie obejrzeć?

Przed nami kolejny odcinek programu "Cafe Futbol". Nasi eksperci porozmawiają między innymi na temat nadchodzącego meczu Polska - Ukraina. Transmisja "Cafe Futbol" w niedzielę o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Gośćmi Przemysława Iwańczyka w niedzielnym programie będą Maciej Żurawski, Tomasz Hajto, Roman Kosecki oraz Roman Kołtoń. Jednym z głównych tematów dyskusji będą powołania Jana Urbana przed nadchodzącymi meczami towarzyskimi. Warto przypomnieć, że już w niedzielę 31 maja Biało-Czerwoni zmierzą się z narodową drużyną Ukrainy, a w środę 3 czerwca staną naprzeciwko kadry Nigerii. 

 

Przed meczem z naszymi wschodnimi sąsiadami wypowie się też Maciej Kędziorek, który obecnie pełni funkcję asystenta trenera w Dynamie Kijów.

 

Połączymy się też z Tomaszem Grzegorczykiem i porozmawiamy o obecnej formie Arki Gdynia. 

 

Nasi eksperci zabiorą również głos w sprawie finałów europejskich pucharów - Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji.

 

