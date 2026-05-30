Chwalińska i Świątek przed kamerą Polsatu Sport! 11 lat później podbijają Roland Garros [WIDEO]

Maja Chwalińska robi furorę w tegorocznej edycji wielkoszlemowego Roland Garros. 24-latka wygrała już sześć meczów i zameldowała się w czwartej rundzie zmagań. Wcześniej bowiem musiała przedzierać się przez kwalifikacje. W turnieju głównym wyeliminowała natomiast mistrzynię olimpijską - Chinkę Qinwen Zheng, rozstawioną z "21" Belgijkę Elise Mertens oraz byłą trzecią rakietę świata - Greczynkę Marię Sakkari, odrabiając stratę seta i odwracając losy rywalizacji.

Chwalińskiej w drugim tygodniu Roland Garros towarzyszy najlepsza obecnie polska tenisistka - Iga Świątek. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zwyciężyła w Paryżu trzy mecze i celuje w najwyższe laury.

11 lat temu natomiast obie zawodniczki, wraz ze Stefanią Rogozińską-Dzik, sięgnęły po tytuł mistrzyń Europy do lat 14. Wtedy ich rozwój śledziła kamera Polsatu Sport.

- Mam 14 lat, mieszkam w Dąbrowie Górniczej, trenuję od siódmego roku życia - przedstawiła się Chwalińska.

Dzisiaj 24-letnią zawodniczkę cechuje różnorodny styl gry. Znakomicie czuje się w grze kombinacyjnej. Tak było od początku.

- Nie gram siłowo, jak większość dziewczyn, tylko bardziej wszechstronnie. Dużo slice'ów, zmian rotacji. To moja gra i myślę, że w kluczowych momentach meczów to jest decydujące, że potrafię zagrać różnorodnie, a nie tylko "bum, bum" - mówiła.

Jak dziś, tak również wtedy Chwalińska błyszczała nie tylko tenisowymi umiejętnościami, ale także skromnością.

- To zasługa mojego trenera [śmiech]. Gdy byłam mała, oglądałam bardzo dużo tenisa i Rogera Federera, więc stąd taka gra. Ale tak naprawdę w 90 procentach to zasługa mojego trenera, który mądrze ustawia treningi - zauważyła.

Nie jest tajemnicą, że Chwalińska i Świątek są bardzo dobrymi przyjaciółkami. A to wszystko niezmiennie od wielu, wielu lat.

- Byłam już z Mają na kilku turniejach. Dobrze się znamy i dogadujemy. Czasem pojawią się jakieś sprzeczki, ale potrafimy to szybko rozwiązać - przyznała 14-letnia Świątek w rozmowie z Polsatem Sport.

Chwalińska i Świątek już teraz napisały kawał historii polskiego tenisa. Trzeci raz zdarza się bowiem, by dwie Biało-Czerwone zameldowały się na etapie czwartej rundy Wielkiego Szlema. Z pewnością obie mają apetyty na więcej. O ćwierćfinał Chwalińska powalczy z Francuzką Diane Parry, a Świątek zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk.

