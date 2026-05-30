Czas na mecz o mistrzostwo Polski! Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

O mistrzostwie Polski decyduje rozgrywany po raz drugi finałowy turniej z udziałem czterech czołowych drużyn. Jego gospodarzem ponownie jest najlepsza ekipa sezonu zasadniczego Orlen Bogoria.

Zawodnicy z Grodziska Mazowieckiego awansowali do decydującego spotkania, jednak w półfinałowej konfrontacji z broniącym tytułu Dekorglassem wystawili swoich kibiców na sporą próbę nerwów.

Tenisiści z Działdowa, jako jedyni grający w krajowym zestawieniu, prowadzili bowiem 2:0. Jakub Dyjas pokonał 3:2 Greka Panagiotisa Gionisa, a Samuel Kulczycki w takim samym stosunku odprawił Miłosza Redzimskiego.

Kolejne trzy pojedynki zakończyły się jednak triumfami Orlenu Bogorii. Marek Badowski wygrał z Patrykiem Lewandowskim, Gionis także 3:1 zwyciężył Kulczyckiego, a Redzimski 3:0 Dyjasa.

Drugi półfinał nie był już tak zacięty - the PLUGiN Olimpia pokonała 3:1 Baltę AZS AWFiS. Dwa mecze wygrał najlepszy tenisista superligi Mołdawianin Vladislav Ursu, który okazał się lepszy 3:1 od Fina Olaha Benedeka i Austriaka Roberta Gardosa. Trzeci punkt dołożył Koreańczyk Park Jeongwoo, który 3:0 pokonał Gardosa.

Przegrani w sobotę otrzymali brązowe medale bez konieczności rozegrania dodatkowego spotkania.

Szeregi superligi opuścił ostatni KTS Gliwice, który wygrał zaledwie jeden mecz (pokonał u siebie 3:2 SBR Dojlidy Białystok), natomiast w barażach o utrzymanie wystąpi TTcup.com Polonia Wąchock.

Rywalem beniaminka będzie Stal Bielsko-Biała, czyli przegrany w barażu pomiędzy triumfatorami grup północnej i południowej 1. ligi. Te spotkania odbędą się 12 i 14 czerwca. Triumfator barażu Energa Morliny Ostródzianka Ostróda wywalczył bezpośredni awans.

Wyniki meczów półfinałowych:

Orlen Bogoria Grodzisk Mazowiecki - Dekorglass Działdowo 3:2

Panagiotis Gionis - Jakub Dyjas 2:3

Miłosz Redzimski - Samuel Kulczycki 2:3

Marek Badowski – Patryk Lewandowski 3:1

Panagiotis Gionis - Samuel Kulczycki 3:1

Miłosz Redzimski - Jakub Dyjas 3:0

The PLUGiN Olimpia Grudziądz - Balta AZS AWFiS Gdańsk 3:1

Vladislav Ursu - Olah Benedek 3:1

Park Jeongwoo - Robert Gardos 3:0

Rafał Formela - Szymon Malicki 2:3

Vladislav Ursu - Robert Gardos 3:1

Transmisja finałowego meczu w niedzielę 31 maja o godzinie 12:00 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Extra 3 i online na Polsat Box Go.

PAP