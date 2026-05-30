29-letni Żodzik była jedyną reprezentantką Polski, która zdobyła medal ubiegłorocznych lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. W finale konkursu skoku wzwyż poprawiła rekord życiowy na 2,00 i zajęła drugie miejsce, przegrywając jedynie z Australijką Nicolą Olyslagers.

W tym sezonie startowała już w mityngu Diamentowej Ligi w chińskim Xiamen. Skoczyła tam 1,94 i zajęła czwarte miejsce. Wygrała Ukrainka Julia Łewczenko - 1,99.

W stolicy Maroka rywalkami Żodzik będą m.in. rekordzistka świata Jarosława Mahuczich, Łewczenko, ale także świetne Australijka Eleanor Patterson i Serbka Angelina Topić.

Wegner, dziewiąty zawodnik mistrzostw świata w Tokio, zaczął sezon od dwóch wyników nieco powyżej 79 metrów. W Rabacie zmierzy się z bardzo mocnymi zawodnikami, m.in. mistrzem olimpijskim z 2016 roku Niemcem Thomasem Roehlerem, dwukrotnym mistrzem globu z Grenady Andersonem Petersem, wicemistrzem olimpijskim z Tokio Czechem Jakubem Vadlejchem oraz drugim w igrzyskach w Rio de Janeiro Kenijczykiem Juliusem Yego. Polak na pewno nie będzie faworytem, bo zdecydowana większość rywali ma "życiówki" na poziomie powyżej 90 metrów.

W pchnięciu kulą na starcie pojawi się rekordzista świata Amerykanin Ryan Crouser. Jedną z faworytek biegu na 200 m będzie wracająca do wysokiej formy Shaunae Miller-Uibo z Bahamów, a biegu na 800 m mężczyzn mistrz olimpijski z Paryża Emmanuel Wanyonyi z Kenii.

W tym roku odbędzie się 15 mityngów Diamentowej Ligi. Jednym z nich będzie Memoriał Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaplanowany na 23 sierpnia.

Transmisja mityngu Diamentowej Ligi w Rabacie w niedzielę, 31 maja, o godzinie 20:00 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 i online na Polsat Box Go.

PAP