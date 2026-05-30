W sobotnim finale Ligi Mistrzów w Budapeszcie piłkarze Paris Saint-Germain będą chcieli jako drugi klub w historii obronić trofeum. Po drugiej stronie stanie Arsenal, a celem Londyńczyków jest dołączenie do grona triumfatorów tego najbardziej prestiżowego pucharu europejskiego.

Paryżanie zagrają w finale po raz trzeci w sięgającej sezonu 1992/93 historii Champions League. Pierwszy przegrali z Bayernem Monachium, wówczas jeszcze w składzie z Robertem Lewandowskim, ale już w ubiegłym roku pokonali Inter Mediolan rekordową różnicą bramek w meczach o trofeum - 5:0.

Arsenal przeszedł do historii jako drużyna, która jako pierwsza w nowym formacie rozgrywek (od poprzedniego sezonu) odniosła komplet zwycięstw w fazie zasadniczej. W ośmiu spotkaniach - w tym z takimi markami, jak Inter Mediolan, Bayern Monachium czy Atletico Madryt - "Kanonierzy" zdobyli 24 punkty i wypracowali imponujący bilans bramek: 23-4.

Z PSG mają do wyrównania rachunki z poprzedniego sezonu. Wówczas oba kluby rywalizowały w półfinale. U siebie Londyńczycy przegrali 0:1, na wyjeździe 1:2. Sprawili jednak Paryżanom o wiele więcej problemów niż Inter w meczu o trofeum.

Arsenal dotychczas w finale grał raz - w 2006 roku uległ Barcelonie 1:2. Na powtórną szansę na chwałę i dołączenie do liczącego 15 zespołów grona triumfatorów Ligi Mistrzów musiał czekać dwie dekady.

W historii LM tylko jeden klub zdołał obronić trofeum - Real Madryt dokonał tego dwukrotnie - w latach 2018 i 2019. Jeśli PSG zwycięży w sobotę, jako pierwsze zdobędzie swoje pierwsze dwa trofea w dwóch kolejnych sezonach.

Nowością będzie godzina rozpoczęcia meczu - już nie o 20.45 ani 21, jak zwykle zaczynały się najważniejsze spotkania tych rozgrywek, a pierwszy gwizdek sędziego Daniela Sieberta z Niemiec wybrzmi o 18. UEFA wcieliła ten pomysł w życie w sierpniu, przed rozpoczęciem trwającego sezonu.

PAP