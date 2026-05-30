Gdzie obejrzeć mecz Panthers Wrocław - Vienna Vikings?

Liga już w drugiej kolejce przygotowała starcie, które rozgrzewa do czerwoności wszystkich sympatyków futbolu amerykańskiego. Vienna Vikings to aktualni wicemistrzowie European League of Football. Od lat regularnie stają na drodze Panthers Wrocław. Wrocławianie nie kryją jednak, że w obecnym sezonie sami mają mistrzowskie aspiracje.

W pierwszej serii gier zarówno Panthers, jak i Vikings odnieśli przekonujące zwycięstwa. Wrocławianie pokonali na wyjeździe London Warriors 41:21, natomiast reprezentanci Austrii przed własną publicznością rozgromili Berlin Thunder 49:7. W swoich inauguracyjnych meczach oba zespoły udowodniły, że dysponują niezwykle silnymi składami na praktycznie każdej pozycji.

„Jesteśmy dumni z naszego zespołu, ale po wygranej w Londynie nie odczuwamy pełnej satysfakcji. W tym tygodniu czeka nas mnóstwo pracy nad sobą, a także ogromne wyzwanie, jakim jest przygotowanie się do starcia z Vienna Vikings. Wikingowie to świetna organizacja - zbudowali najlepszy skład, jaki kiedykolwiek widziałem w Europie. Są niezwykle utalentowani i mają ogromną głębię składu zarówno w formacji ataku, jak i obrony. Darzę ogromnym uznaniem i szacunkiem Chrisa Calaycaya, Jordana Neumana oraz resztę ich sztabu szkoleniowego. Dla naszych kibiców będzie to niezwykle twardy i widowiskowy mecz. Jesteśmy podekscytowani, że zagramy przed własną publicznością na Stadionie Olimpijskim.” - komentuje Dave Likins, główny trener Panthers Wrocław.

„Po rywalu takiej klasy jak Vienna Vikings można się spodziewać bardzo dobrego futbolu i małej ilości błędów. Mają świetny skład na papierze i pokazali to również w Week1 przeciwko Berlin Thunder. Mecz ten będzie naszym największym sprawdzianem, ponieważ Vikings to absolutnie topowa drużyna. Jeśli chcemy wygrać mistrzostwo całej ligi to musimy wygrać z każdym, więc zapowiada się świetny mecz.” - dodaje Maciej Krupa, wide receiver Panthers Wrocław

Transmisja w niedzielę w Polsacie Sport Extra 1 i online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 14.35.

Panthers Wrocław