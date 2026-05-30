Gigant zwolnił trenera! Rozpoczęto poszukiwanie następcy

W sobotę 30 maja znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano podał w swoich mediach społecznościowych informację o zwolnieniu Arne Slota z Liverpoolu. Na odpowiedź klubu z Premier League nie trzeba było długo czekać.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec kariery reprezentacyjnej Lewandowskiego? Szczera odpowiedź przed meczem

"Liverpool może potwierdzić, że Arne Slot przestał pełnić funkcję trenera zespołu ze skutkiem natychmiastowym. Proces poszukiwania jego następcy już trwa" - można przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Holender dołączył do Liverpoolu na początku lipca 2024 roku z Feyenoordu. Pod jego batutą piłkarze rozegrali w sumie 113 oficjalnych spotkań - 66 wygrali, 18 zremisowali i 29 przegrali. Z angielskim zespołem sięgnął po mistrzostwo kraju w sezonie 2024/2025. W niedawno zakończonej kampanii "The Reds" uplasowali się na piątym miejscu w tabeli ze stratą 25 punktów do mistrza - Arsenalu.

AA, Polsat Sport