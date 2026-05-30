Głośne rozstanie! Gwiazdor Skry odchodzi

Lemański rozegrał w Skrze trzy sezony i zdobył w sumie 867 punktów. Czterokrotnie był wybierany MVP spotkania w PlusLidze w minionym sezonie. Zdarzało się, że występował nawet na pozycji atakującego. Tak było podczas wyjazdowego meczu ze Ślepskiem Malow Suwałki. Był niewątpliwie jedną z jaśniejszych i ważniejszych postaci w zespole.

- Bartek zostawił w naszym klubie nie tylko ogrom sportowej jakości, ale też kawał serca i charakteru. Przez trzy sezony był zawodnikiem, na którego zawsze mogliśmy liczyć – niezależnie od sytuacji na boisku. Wielokrotnie udowadniał, że potrafi wziąć odpowiedzialność za drużynę i dawać jej impuls do walki. Dziękujemy mu za trzy wspólne sezony, profesjonalizm i wszystkie chwile, które razem przeżyliśmy – podkreślił Michał Bąkiewicz, prezes Skry, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Mierzący aż 217 centymetrów wzrostu siatkarz w swojej karierze grał w takich klubach jak AZS Politechnika Warszawska, Asseco Resovia Rzeszów, Stal Nysa i Cerrad Czarni Radom. W 2017 roku zadebiutował w pierwszej reprezentacji Polski. Dzięki świetnej postawie w Skrze, znalazł się również w kadrze Nikoli Grbicia na ten sezon.

- To był już mój trzeci sezon tutaj w Bełchatowie i też trzeci sezon z niektórymi chłopakami tutaj się zgrywaliśmy. Nie było tak, że przychodziłem do nowej drużyny i musiałem się odnajdywać. Naprawdę czułem się jak w domu. Czułem się cały czas tak samo na tyle, żeby móc stwierdzić, że mogłem stabilnie grać - przyznał Lemański.

