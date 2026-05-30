Gwiazdy za burtą French Open! Kto sięgnie po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł?

Jannik Sinner pierwszy tytuł w imprezie tej rangi zdobył w 2024 roku, gdy wygrał Australian Open. To właśnie Włoch oraz Hiszpan Carlos Alcaraz zabetonowali w ostatnim czasie rywalizację na największych scenach. Między sobą rozdzielili dziewięć minionych wielkoszlemowych tytułów.

Alcaraz do Paryża w ogóle nie przyjechał z powodu kontuzji nadgarstka, a Sinner niespodziewanie odpadł w drugiej rundzie. W piątek natomiast w trzeciej z imprezą pożegnał się mający 24 zwycięstwa w Wielkim Szlemie Serb Novak Djoković.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny dzień zmagań we French Open. Przed Polkami trudne zadania

Już w pierwszej odpadli trzej pozostali zawodnicy, którzy mieli na koncie taki tytuł: Rosjanin Daniił Miedwiediew, Chorwat Marin Cilić i Szwajcar Stan Wawrinka.

Ubogo w głośne nazwiska wygląda przede wszystkim górna część męskiej drabinki, choć rozegrano w niej tylko dwie rundy. Żaden z pozostających w grze tenisistów nigdy nie dotarł w Paryżu choćby do półfinału. Tylko sześciu z 16 jest rozstawionych; najwyżej, z numerem czwartym, Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime.

On i pogromca Huberta Hurkacza - Amerykanin Frances Tiafoe (nr 19.) - mają na koncie po dwa półfinały US Open. Włoch Matteo Berrettini grał natomiast w finale Wimbledonu 2021.

Lepiej wygląda dolna część drabinki. Tu na pierwszy plan wysuwa się Alexander Zverev. Rozstawiony z numerem drugim Niemiec w 2024 roku przegrał finał French Open z Alcarazem.

Dwie porażki w meczach o tytuł w stolicy Francji ma Casper Ruud (nr 15.). Norweg w 2022 roku uległ królowi kortów im. Rolanda Garrosa Hiszpanowi Rafaelowi Nadalowi, a w 2023 - Djokoviciowi.

Na pretendenta wyrósł też niespełna 20-letni Joao Fonseca (nr 28.), który po pięciosetowym boju wyeliminował Djokovicia. Brazylijczyk w 1/8 finału zagra w niedzielę z Ruudem.

PAP