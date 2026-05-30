Już niedługo pierwszy turniej Ligi Narodów. Reprezentantka Polski gotowa na wyzwania

W przyszłym tygodniu polskie siatkarki rozegrają pierwszy w tym sezonie turniej Ligi Narodów. Podczas rywalizacji w chińskim Nankin Biało-Czerwone zagrają z reprezentantkami Belgii, Czech, Serbii oraz Chin.





Jakie cele na ten sezon ma jedna z podopiecznych Stefano Lavariniego - Julita Piasecka?

- Prywatnie i sportowo oczywiście jakieś cele mam, ale drużynowo wydaje nam się, że tworzymy nową ekipę na razie, więc zobaczymy na przestrzeni tego czasu, jak to wszystko będzie wyglądać. Na pewno teraz dajemy z siebie wszystko na treningach, żeby przekładało się to na boisko - powiedziała siatkarka w rozmowie z Karoliną Szostak.

Zawodniczka opowiedziała również, jak przebiega jest współpraca z selekcjonerem, oraz jaka atmosfera panuje w szatni reprezentacji Polski.

- Trenera Lavariniego znam kilka lat, więc też mniej więcej wiem, jakich rzeczy oczekuje. Na pewno atmosfera przed całym turniejem jest pozytywna, troszeczkę też napięta, bo wiadomo, że już wszyscy nie mogą się doczekać tych pierwszych spotkań. Ale oczywiście ciężka praca na treningu jest teraz najważniejsza - przyznała.

Przed tym sezonem VNL doszło do kilku ważnych zmian w przepisach. Czy nasze reprezentantki są na to przygotowane?

- Cały czas się z nimi zapoznajemy, bo jesteśmy przyzwyczajone już do jakiegoś stylu gry. Mimo to musimy bardzo szybko się teraz troszeczkę "przebranżowić" w niektórych elementach. Interpretacja niektórych przepisów będzie zależała od sędziów tak naprawdę - podsumowała Piasecka.

Mecze polskich siatkarek będzie można obejrzeć na antenach Polsatu Sport oraz online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport