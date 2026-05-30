Kolejny dzień zmagań we French Open. Przed Polkami trudne zadania

Tenis

W sobotę o godz. 11.00 Maja Chwalińska zagra z Greczynką Marią Sakkari w 3. rundzie wielkoszlemowego French Open. Tego dnia zaprezentuje się jeszcze jedna polska tenisistka. Magda Linette i Ukrainka Julia Starodubcewa w deblu zmierzą się ze Słowaczką Terezą Mihalikovą i Brytyjką Olivią Nicholls.

Tenisistka w akcji, uderza piłkę rakietą podczas meczu.
fot: PAP
Maja Chwalińska

Chwalińska, która w rankingu zajmuje 114. miejsce, po przebrnięciu kwalifikacji debiutuje w zasadniczej części turnieju w stolicy Francji. W pierwszej rundzie niespodziewanie pokonała mistrzynię olimpijską Chinkę Qinwen Zheng, a w drugiej rozstawioną z numerem 23. Belgijkę Elise Mertens.

 

ZOBACZ TAKŻE: Prawie pięć godzin emocji! Djoković wypuścił prowadzenie 2:0 i odpadł z Roland Garros

 

To dopiero trzeci występ Chwalińskiej w głównej drabince Wielkiego Szlema. W 2022 roku była w 2. rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open.

 

W sobotę wystąpią też liderka rankingu Aryna Sabalenka i broniąca tytułu Coco Gauff. Białorusinka zmierzy się z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną, a Amerykanka z broniącą barw Austrii Anastasią Potapovą.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
FRENCH OPENMAGDA LINETTEMAJA CHWALIŃSKAMARIA SAKKARIROLAND GARROSROLAND GARROS 2026TENISWTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Cafe...Tenis: Eksperci pod wrażeniem sukcesu Igi Świątek!
Zobacz także

Tomasz Hajto o Idze Świątek: Jest niesamowicie sprawna

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 