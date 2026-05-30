Kolejny dzień zmagań we French Open. Przed Polkami trudne zadania

Chwalińska, która w rankingu zajmuje 114. miejsce, po przebrnięciu kwalifikacji debiutuje w zasadniczej części turnieju w stolicy Francji. W pierwszej rundzie niespodziewanie pokonała mistrzynię olimpijską Chinkę Qinwen Zheng, a w drugiej rozstawioną z numerem 23. Belgijkę Elise Mertens.

To dopiero trzeci występ Chwalińskiej w głównej drabince Wielkiego Szlema. W 2022 roku była w 2. rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open.

W sobotę wystąpią też liderka rankingu Aryna Sabalenka i broniąca tytułu Coco Gauff. Białorusinka zmierzy się z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną, a Amerykanka z broniącą barw Austrii Anastasią Potapovą.

PAP