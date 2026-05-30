Kolejny szok w Roland Garros! Obrończyni tytułu odpadła z turnieju
Coco Gauff odpadła z Roland Garros! Obrończyni mistrzowskiego tytułu z zeszłego roku już na etapie trzeciej rundy zakończyła zmagania w tegorocznej edycji. Amerykankę w trzech setach ograła Anastazja Potapowa.
Po pierwszym secie nic nie wskazywało na sensację. Gauff wygrała 6:4 i wydawało się, że ma wszystko pod kontrolą. Wówczas na dobre do głosu doszła jednak Potapowa.
Reprezentująca Austrię zawodniczka doprowadziła do remisu, triumfując w drugim secie po tie-breaku. W decydującej partii wygrała 6:4 i sensacyjnie wyrzuciła Gauff z francuskiej imprezy.
W czwartej rundzie Potapowa zmierzy się z Rosjanką Anną Kalinską.
Tak szybkie opadnięcie będzie miało dla Gauff konsekwencje rankingowe. Spadnie co najmniej na szóste miejsce w zestawieniu WTA.
To jedna z wielu sensacji podczas tegorocznego French Open. Z zawodami wśród tenisistów pożegnali się już między innymi Włoch Jannik Sinner czy Serb Novak Djoković, natomiast w zmaganiach kobiet nie ma już choćby reprezentującej Kazachstan Jeleny Rybakiny.
Gauff wygrała Roland Garros rok temu, ogrywając w finale liderkę rankingu WTA, Białorusinkę Arynę Sabalenkę.
Coco Gauff - Anastazja Potapowa 6:4, 6:7, 4:6