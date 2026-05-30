Kolejny szok w Roland Garros! Obrończyni tytułu odpadła z turnieju

Tenis

Coco Gauff odpadła z Roland Garros! Obrończyni mistrzowskiego tytułu z zeszłego roku już na etapie trzeciej rundy zakończyła zmagania w tegorocznej edycji. Amerykankę w trzech setach ograła Anastazja Potapowa.

Kobieta grająca w tenisa, z rakietą w dłoni.
fot. PAP
Coco Gauff

Po pierwszym secie nic nie wskazywało na sensację. Gauff wygrała 6:4 i wydawało się, że ma wszystko pod kontrolą. Wówczas na dobre do głosu doszła jednak Potapowa.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tyle Chwalińska zarobiła na Roland Garros! Ta kwota robi wrażenie

 

Reprezentująca Austrię zawodniczka doprowadziła do remisu, triumfując w drugim secie po tie-breaku. W decydującej partii wygrała 6:4 i sensacyjnie wyrzuciła Gauff z francuskiej imprezy.

 

W czwartej rundzie Potapowa zmierzy się z Rosjanką Anną Kalinską.

 

Tak szybkie opadnięcie będzie miało dla Gauff konsekwencje rankingowe. Spadnie co najmniej na szóste miejsce w zestawieniu WTA. 

 

To jedna z wielu sensacji podczas tegorocznego French Open. Z zawodami wśród tenisistów pożegnali się już między innymi Włoch Jannik Sinner czy Serb Novak Djoković, natomiast w zmaganiach kobiet nie ma już choćby reprezentującej Kazachstan Jeleny Rybakiny.


Gauff wygrała Roland Garros rok temu, ogrywając w finale liderkę rankingu WTA, Białorusinkę Arynę Sabalenkę.

 

Coco Gauff - Anastazja Potapowa 6:4, 6:7, 4:6

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ANASTAZJA POTAPOWACOCO GAUFFROLAND GARROSTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dlaczego Iga Świątek przegrała z Belindą Bencic? Alicja Rosolska wyjaśnia
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 