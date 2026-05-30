Koniec Roland Garros dla polskiej tenisistki! Mimo prowadzenia w setach

W piątek Magda Linette zakończyła swój udział w singlowym turnieju Roland Garros. Polka na etapie trzeciej rundy musiała uznać wyższość swojej rodaczki Igi Świątek. Jeszcze tego samego dnia Linette zainaugurowała zmagania deblowe w Paryżu. W parze z Ukrainką Juliją Starodubcewą pokonała Francuzki Elsę Jacquemot i Tiantsoę Sarah Rakotomangę Rajaonah.

Przeciwniczkami Linette i Staroubcewej w drugiej fazie imprezy były rozstawione z "10" Słowaczka Tereza Mihalikova i Brytyjka Olivia Nicholls. Polsko-ukraińska dwójka świetnie weszła w spotkanie, bo od prowadzenia 3:0 z dwoma przełamaniami. Rywalki zdołały odrobić tylko jednego breaka, czego efektem był triumf 6:4 Linette i Starodubcewej w premierowej partii.

O losach drugiej odsłony potyczki zadecydował czwarty gem. W nim Mihalikova i Nicholls odebrały serwis Linette i Starodubcewej, a potem utrzymały korzystny rezultat, zwyciężając 6:3 i wyrównując stan całego starcia.

Trzeci akt meczu rozpoczął się od wygranych podających. Odpowiednio w piątym i szóstym gemie natomiast oba duety wzajemnie się przełamały. Kluczowa okazała się końcówka. Przy remisie 4:4 Mihalikova i Nicholls zdobyły breaka, a następnie przypieczętowały wiktorię własnym serwisem, meldując się w trzeciej rundzie Roland Garros.

Magda Linette/Julija Starodubcewa - Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls 6:4, 3:6, 4:6

