Maja Chwalińska - Diane Parry. Kiedy mecz? O której godzinie?

Trwa francuski sen polskiej tenisistki. W sobotę Chwalińska pokonała Marię Sakkari, ogrywając doświadczoną Greczynkę w trzech setach i notując życiowy sukces w postaci awansu do 1/8 finału Roland Garros.

Wcześniej w pierwszej rundzie Polka wygrała z mistrzynią olimpijską Chinką Qinwen Zheng 6:4, 6:0, a następnie w takim samym stosunku z Belgijką Elise Mertens.

O ćwierćfinał polska tenisistka powalczy z triumfatorką spotkania Diane Parry - Amanda Anisimova. Jak się okazało, sensacyjnie górą była faworytka gospodarzy i to właśnie z nią w najbliższym starciu zmierzy się Chwalińska.

24-letnia Chwalińska, która w rankingu zajmuje 114. miejsce, po przebrnięciu kwalifikacji debiutuje w zasadniczej części turnieju w stolicy Francji. W kolejnym notowaniu listy WTA na pewno pierwszy raz znajdzie się w najlepszej setce. Obecnie wirtualnie jest 75.

Chwalińska - Parry. Kiedy mecz? O której godzinie?

Jak na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy zostanie rozegrany mecz Chwalińska - Parry. Gdy tylko organizatorzy o tym poinformują, natychmiast zamieścimy informację na ten temat w tym tekście.

