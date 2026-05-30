Nieudany start Klaudii Zwolińskiej

Sklasyfikowany na 17. miejscu Szymon Nowobilski spisał się najlepiej z reprezentantów Polski w slalomie C1 w otwierających sezon Pucharu Świata zawodach w Lublanie. Klaudia Zwolińska, mistrzyni globu w tej konkurencji, zajęła 25. lokatę.

Wszyscy biało-czerwoni odpadli w przejeździe eliminacyjnym. Wśród mężczyzn Michał Wiercioch był 22., a Kacper Sztuba został zdyskwalifikowany.

 

Z kolei w rywalizacji kobiet na torze Tacen poza Zwolińską, która w piątek była 38. w swojej koronnej konkurencji K1, zaprezentowała się Hanna Danek i zajęła 30. pozycję.

 

Zwyciężyła Czeszka Tereza Kneblova, przed Słowenką Evą Alinę Hocevar, która w piątek zwyciężyła w K1, oraz Szwajcarką Aleną Marx. Czołowa trójka zmieściła się w przedziale 1,6 s. Nie stanęła na starcie słynna Australijka Jessica Fox, która była druga w K1.

 

Wśród mężczyzn najlepszy okazał się reprezentant gospodarzy Ziga Lin Hocevar, który o 2,75 s wyprzedził Czecha Vaclava Chaloupkę oraz o 3,05 innego Słoweńca - Lukę Bozicia.

 

Na niedzielę zaplanowano cross. 

