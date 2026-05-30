Olbrzymia tragedia. Nie żyje były reprezentant Francji. Miał 43 lata

Bergougnoux zmarł nagłe i nikt nie spodziewał się tragedii. Były piłkarz, mimo zakończonej kariery, nadal utrzymywał sportowy tryb życia i poświęcił się pracy szkoleniowej. W sezonie 2024/2025 prowadził Tours.

29 maja miał wziąć udział w turnieju charytatywnym w Tuluzie, której był zawodnikiem w latach 2005-2009. Niestety, 43-latek zasłabł w samochodzie w drodze na turniej i jego życia nie udało się uratować. Zmarł w szpitalu. Miał żonę i czwórkę dzieci.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec kariery reprezentacyjnej Lewandowskiego? Szczera odpowiedź przed meczem

Bergougnoux był wychowankiem Olympique Lyon. Do pierwszej drużyny napastnik trafił w 2001 roku i sięgnął z nią po trzy mistrzostwa Francji. Grał również we włoskim Lecce oraz Omonii Nikozja. Był również reprezentantem kraju, występując w 21 meczach kadry U21 i strzelając dziesięć goli.

Francuska Federacja Piłkarska złożyła kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego piłkarza.

"FFF, która z głębokim smutkiem przyjęła informację o śmierci Bryana Bergougnoux, pragnie oddać hołd temu utalentowanemu napastnikowi" - przekazano.

Polsat Sport