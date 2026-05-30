Podróżnicy polecają ten patent na długie loty. Sprawdza się doskonale

W ostatnim czasie ogromną popularność zdobył zaskakujący paten polecany przez fizjoterapeutów i częstych bywalców lotnisk. Chodzi o zwykłą piłkę tenisową, którą coraz więcej osób zabiera na pokład samolotu. Ten niepozorny przedmiot może pomóc rozluźnić mięśnie, poprawić krążenie i zmniejszyć uczucie zmęczenia podczas lotu. Co ważne, metoda ta nie wymaga żadnego specjalistycznego sprzętu ani dużej ilości miejsca.

Piłka tenisowa zamiast masażera

Co ciekawe, wspomniany niepozorny gadżet to nie wymysł internetowych specjalistów od wszystkiego, ale oficjalna rekomendacja lekarzy. Profesor Ali Ghoz, chirurg ortopeda z London Orthopaedic Clinic wprost zaleca masowanie stóp i pleców piłką podczas lotu. Jak wyjaśniał wielokrotnie na łamach zagranicznej prasy (np. The Daily Star), taki prosty ucisk skutecznie stymuluje krążenie krwi.

Podróżnicy najczęściej umieszczają piłkę pod stopami lub między plecami a fotelem. Delikatne przesuwanie jej naciskiem ciała działa jak miniaturowy masaż. Dzięki temu można rozluźnić spięte mięśnie i pobudzić krążenie, które podczas długich lotów często spowalnia.

Piłkę tenisową można też wykorzystać do masowania karku czy ud podczas postoju na lotnisku. To prosty sposób na ograniczenie sztywności mięśni po wielogodzinnym siedzeniu.

Dlaczego długie loty tak męczą organizm?

Organizm człowieka nie jest przystosowany do pozostawania przez wiele godzin w jednej, często dość niewygodnej pozycji. W samolotach problem ten pogłębia ograniczona przestrzeń, niska wilgotność powietrza i częste zmiany ciśnienia.

Długotrwałe siedzenie może powodować:

· obrzęki nóg

· drętwienie kończyn

· bóle kręgosłupa.

W skrajnych przypadkach może pojawić się nawet ryzyko problemów z krążeniem, dlatego zawsze warto regularnie poruszać nogami i przynajmniej próbować zmienić pozycję podczas lotu.

Warto pamiętać jeszcze o kilku zasadach

Sama piłka tenisowa oczywiście nie jest magicznym lekarstwem na wszystkie dolegliwości związane z długim lotem. Bardzo ważne pozostaje chociażby regularne wstawanie z fotela, rozciąganie nóg czy odpowiednie nawodnienie organizmu. W trakcie podróży warto też unikać nadmiaru alkoholu i bardzo słonych przekąsek, które mogą nasilać obrzęki. Dobrym pomysłem są także luźne ubrania i wygodne obuwie, które w mniejszym stopniu zaburzają krążenie w pozycji siedzącej.

Z roku na rok na rynku pojawia się coraz więcej przydatnych gadżetów, takich jak poduszki podróżne, opaski na oczy czy słuchawki wygłuszające hałas. Wszystko po to, by ograniczyć zmęczenie i łatwiej przystosować organizm do zmian stref czasowych, a także po prostu zadbać o swój dobrostan podczas wymagającej podróży.

