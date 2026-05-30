Polscy siatkarze odpadli z turnieju

Siatkówka

Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak po porażce z Amerykanami Taylorem Crabbem i Andrew Beneshem 0:2 (21:23, 15:21) odpadli w 1/8 finału turnieju Beach Pro Tour Elite16 w Ostrawie.

Mężczyzna z zarostem i spoconą twarzą, patrzący przed siebie
fot. FIVB
Polacy odpadli z turnieju

Biało-czerwoni po jednym zwycięstwie i dwóch porażkach zajęli trzecią lokatę w grupie A.

 

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarska Liga Narodów 2026. Regulamin, zasady i system rozgrywek. Kto awansuje?

 

Sobotnie zmagania rozpoczęli od barażu, wygranego z Czechami Jakubem Sepką i Matyasa Dzavoronokiem 2:1 (17:21, 21:18, 15:12).

 

W ubiegłym roku Bryl i Łosiak w Ostrawie zajęli czwarte miejsce.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
BARTOSZ ŁOSIAKMICHAŁ BRYLSIATKÓWKASIATKÓWKA PLAŻOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Maja Koput: To bardzo intensywny rok

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 