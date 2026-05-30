Porażka w barażach i... zwolnienie. Polski trener stracił pracę

W komunikacie na stronie klubu przypomniano, że Pawlak objął „Czarne Koszule” w „wymagającym momencie, podejmując się zadania ustabilizowania zespołu oraz budowy jego tożsamości sportowej”.

„Pod jego wodzą drużyna rozegrała wiele ważnych i emocjonujących spotkań, w których niejednokrotnie pokazywała charakter, determinację i ambicję (...) Prowadził nasz zespół w 68 meczach, notując 33 zwycięstwa, 15 remisów i 20 porażek. Bilans bramkowy Polonii za jego kadencji to 107-90. Dwukrotnie wprowadził zespół do strefy barażowej Betclic 1. Ligi, a raz do ćwierćfinału Pucharu Polski” - dodano.

54-letni Pawlak, wychowanek Lechii Gdańsk, w przeszłości był piłkarzem klubu z Konwiktorskiej. W 2000 roku zdobył z Polonią mistrzostwo kraju, wywalczył z nią też Puchar i Superpuchar Polski. W ekipie „Czarnych Koszul” występował w latach 1996-2002 oraz 2007-2008. Zaliczył jeden mecz w reprezentacji Polski.

Po zakończeniu kariery zawodniczej prowadził m.in. Chojniczankę Chojnice, GKS Bełchatów, Wisłę Puławy i Olimpię Grudziądz.

„Obecnie Klub aktywnie pracuje nad wyborem nowego szkoleniowca pierwszego zespołu. Kształt sztabu szkoleniowego oraz nazwisko nowego trenera przedstawimy w najbliższym czasie” - przekazano w komunikacie.

Według medialnych informacji jednym z potencjalnych kandydatów do zastąpienia Pawlaka jest Piotr Stokowiec, który był już piłkarzem i trenerem tego zespołu.

Podopieczni trenera Pawlaka w dwóch ostatnich sezonach zajęli szóste miejsce w 1. lidze, oznaczające grę w barażach o ekstraklasę. W obu przypadkach odpadli w półfinałach. Rok temu przegrali w Płocku z Wisłą 1:2, a teraz w Krakowie z Wieczystą 2:3.

W sobotę Polonia poinformowała, że pracę w klubie z Konwiktorskiej zakończył również dotychczasowy dyrektor sportowy Piotr Kosiorowski, w przeszłości piłkarz „Czarnych Koszul”.

BS, PAP