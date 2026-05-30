Poznaliśmy pierwszego finalistę MŚ w hokeju na lodzie

Gospodarze kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. W sobotnim meczu w Zurychu z rewelacją turnieju Norwegią również nie mieli żadnych kłopotów.

Ich strzelecki koncert rozpoczął w 18. minucie Christoph Bertschy. W drugiej tercji wynik podwyższali kolejno Denis Malgin, Ken Jager i Damien Riat, a w trzeciej - Nico Hischier i Theo Rochette.

Dla Helwetów to trzeci z rzędu awans do finału MŚ, a piąty w historii. Nigdy dotychczas nie zdobyli złotego medalu.

W dwóch poprzednich finałach musieli uznać wyższość - kolejno - Czechów i Amerykanów, ale tym razem obie te ekipy odpadły w ćwierćfinałach.

Finał i spotkanie o brązowy medal zaplanowano na niedzielę.

