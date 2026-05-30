Rewolucyjny pomysł rekordzisty świata! Zaproponował stworzenie nowej konkurencji

- Byłaby to świetna konkurencja pokazowa, z ogromnym potencjałem dla publiczności na dużych mityngach - powiedział lekkoatleta dziennikowi "Verdens Gang".

- Uważam, że jest to pomysł bardzo realny i pasuje do Diamentowej Ligi. Bieg przez płotki jest bardzo widowiskowy, zarówno na 110, jak i 400 metrów, więc dlaczego nie zebrać elity tych dystansów do wspólnej rywalizacji w nowej konkurencji. Lekkoatletyka może tylko zyskać na niekonwencjonalnej rywalizacji najlepszych - dodał.

30-letni Warholm jest mistrzem olimpijskim z Tokio (2021), wicemistrzem z Paryża (2024) i rekordzistą świata na 400 m ppł. Jest też trzykrotnym mistrzem globu z Londynu (2017), Dohy (2019) i Budapesztu (2023) oraz trzykrotnym mistrzem Europy z Berlina (2018), Monachium (2022) i Rzymu (2024).

Rekord świata - 45,94 s - ustanowił podczas igrzysk w Tokio w 2021 roku.

PAP