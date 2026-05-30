Sabalenka musiała odrabiać stratę! Liderka rankingu WTA gra dalej w Roland Garros

Roland Garros to drugi w sezonie turniej wielkoszlemowy. Najwyżej rozstawioną zawodniczką w Paryżu jest oczywiście liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka. Białorusinka pokonała już w stolicy Francji Hiszpankę Jessikę Bouzas Maneiro i reprezentantkę gospodarzy Elsę Jacquemot.

W trzeciej rundzie przeciwniczką Sabalenki była Rosjanka występująca pod australijską flagą Daria Kasatkina. Premierowa partia została zdominowana przez wyżej notowaną tenisistkę. Sabalenka triumfowała 6:0, zbliżając się do końcowej wiktorii.

Niespodziewanie w drugą odsłonę pojedynku lepiej weszła Kasatkina. 53. rakieta świata przełamała już w pierwszym gemie, a chwilę później odskoczyła na 2:0. Sabalenka momentalnie odrobiła jednak stratę i obie panie były "na zero". Kluczowa okazała się końcówka. Liderka rankingu zanotowała breaka na 7:5, zamykając tym samym cały mecz i awansując do czwartej fazy Roland Garros.

Sabalenka wie już, z kim powalczy o ćwierćfinał w Paryżu. Po drugiej stronie siatki stanie rozstawiona z "16" Japonka Naomi Osaka.

Aryna Sabalenka - Daria Kasatkina 6:0, 7:5

