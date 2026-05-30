Szybki powrót! Poznaliśmy kolejnego beniaminka Betclic 1 Ligi

Unia zakończyła rozgrywki z dorobkiem 68 punktów i wyprzedziła o cztery poznański zespół.

ZOBACZ TAKŻE: Pełna mobilizacja w Paryżu przed finałem Ligi Mistrzów. Policja boi się zamieszek

Ostatnia historia Warty to czas wzlotów i upadków. Po czterech latach spędzonych w ekstraklasie, w sezonie 2023/24 Poznaniacy zostali zdegradowani do pierwszej ligi, z której rok później spadli o klasę niżej.

Obecny sezon „Zieloni” rozpoczęli bardzo słabo - w pierwszych sześciu meczach zdobyli zaledwie cztery punkty. Te pierwsze spotkania rozegrali na wyjazdach, bowiem w tym czasie trwały prace nad przystosowaniem ich obiektu do rozgrywek. Potem drużyna prowadzona przez Macieja Tokarczyka zanotowała siedem zwycięstw z rzędu i włączyła się do walki o promocję do pierwszej ligi.

Na finiszu rywalizacja o drugie miejsce toczyła się między warciarzami a Olimpią Grudziądz. O wszystkim zadecydowała ostatnia kolejka, a właściwie doliczony czas gry spotkania w Poznaniu. W piątej minucie dodatkowego czasu obrońca gospodarzy Dmytro Awdiejew pokonał bramkarza Resovii i wyrównał stan meczu na 2:2. Do tego momentu awans miała Olimpia, która prowadziła na wyjeździe ze Świtem Szczecin 1:0. Obie drużyny skończyły rozgrywki z dorobkiem 64 punktów, ale Poznaniacy mieli lepszy bilans dwumeczu z rywalem.

To oznacza, że Olimpia zajęła trzecie miejsce w tabeli. Na czwartej pozycji rozgrywki zakończyło Podbeskidzie Bielsko-Biała (58 pkt), na piątej rezerwy Śląska Wrocław (55), a na szóstej Sandecja Nowy Sącz (55).

Baraże o Betclic 1 Ligę. Kto zagra? Terminarz:

Rywalizacja w barażach będzie odbywać się na takich samych zasadach jak klasę wyżej - trzecia drużyna gra z szóstą, a czwarta z piątą. Gospodarzem jest zespół z wyższego miejsca w tabeli, podobnie w finale.

W zaplanowanych na 2 czerwca półfinałach Olimpia podejmie więc Sandecję, a Podbeskidzie zagra ze Śląskiem II. Finał odbędzie się cztery dni później.

BS, PAP