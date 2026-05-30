Tyle Chwalińska zarobiła na Roland Garros! Ta kwota robi wrażenie

Łukasz OstrowskiTenis

Maja Chwalińska pokonała Marię Sakkari i awansowała do czwartej rundy French Open. Za ogromnym sukcesem idą również gigantyczne pieniądze. Sprawdźcie, ile za swoje dotychczasowe występy w Paryżu zarobiła 24-latka.

Rówieśniczka Igi Świątek pokonała w trzeciej rundzie French Open Marię Sakkari 1:6, 6:3, 6:2. To największy wielkoszlemowy sukces w dotychczasowej karierze Polki.

 

Zgodnie z oficjalnymi danymi organizatorów, za awans do 1/8 finału rozgrywek w Paryżu zawodniczka pochodząca z Dąbrowy Górniczej zarobiła już 285 tysięcy euro. Jeśli uda jej się przebrnąć przez kolejną fazę, w której zmierzy się z lepszą z pary Amanda Anisimova - Diane Parry, zainkasuje aż 470 tysięcy euro.

 

Na konto zwyciężczyni całego French Open trafią 2 800 000 euro.

 

To dopiero trzeci występ Chwalińskiej w zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. W 2022 roku odpadła w drugiej rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open.

 

Warto dodać, że w turnieju singla kobiet wciąż rywalizuje jeszcze jedna reprezentantka Polski, Iga Świątek. Tenisistka z Raszyna wygrała w trzeciej rundzie "polski pojedynek" z Magdą Linette, a w 1/8 finału zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk.

