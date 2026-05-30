Karta główna sobotniej gali w Makau rozpocznie się o dogodnej dla kibiców z Europy porze, czyli o godzinie 13:00 czasu polskiego.

W walce wieczoru rękawice skrzyżują Yadong Song oraz Deiveson Figueiredo. Pierwszy z nich przystąpi do tego starcia po porażce z byłym mistrzem tej kategorii wagowej, Seanem O'Malleyem. Z kolei Brazylijczyk to dwukrotny czempion organizacji UFC w wadze muszej. Po przejściu do wyższej dywizji stoczył on do tej pory siedem pojedynków - cztery z nich wygrał, a w trzech musiał uznać wyższość rywali.

Oprócz nich, do oktagonu wejdzie wielu innych znanych zawodników. Podczas wydarzenia w Azji wystąpią między innymi Sergei Pavlovich, Alonzo Menifield czy Jake Matthews.

UFC Fight Night w Chinach: Song - Figueiredo. Wyniki i skróty walk

Walka wieczoru:

135 lb: Yadong Song (MMA 22-9-1) vs Deiveson Figueiredo (MMA 25-6-1)

Karta główna:

205 lb: Mingyang Zhang (MMA 19-7-0) vs Alonzo Menifield (MMA 17-6-1)

265 lb: Sergei Pavlovich (MMA 20-3-0) vs Tallison Teixeira (MMA 9-1-0)

135 lb: Kai Asakura (MMA 21-6-0) vs Cameron Smotherman (MMA 12-6-0)

170 lb: Jake Matthews (MMA 22-8-0) vs Carlston Harris (MMA 19-7-0)

125 lb: Alex Perez (MMA 26-10-0) vs Sumudaerji (MMA 19-7-0)

Karta wstępna:

185 lb: Luis Felipe Dias (MMA 16-5-0) vs Yi Sak Lee (MMA 8-1-0)

170 lb: Meng Ding (MMA 35-9-0) vs Jose Souza (MMA 8-1-0)

135 lb: Aoriqileng (MMA 26-12-0) vs Cody Haddon (MMA 8-1-0)

135 lb: Rei Tsuruya (MMA 10-1-0) vs Luis Gurule (MMA 11-3-0)

115 lb: Angela Hill (MMA 18-16-0) vs Jingnan Xiong (MMA 19-2-0)

145 lb: Kangjie Zhu (MMA 21-4-0) vs Rodrigo Vera (MMA 21-1-1)

115 lb: Loma Lookboonmee (MMA 10-4-0) vs Jaqueline Amorim (MMA 10-2-0)

Gala UFC w Chinach odbędzie się w sobotę 30 maja. Początek o godz. 13:00. Transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 oraz w internecie na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport