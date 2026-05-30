Urban idzie swoją drogą

Selekcjoner Jan Urban - w godzinnej rozmowie na "Prawdzie Futbolu" - przedstawił swoją prawdę o barażach i wnioskach, które płyną po walce z Albanią i Szwecją. Oto kluczowe kwestie:

Po pierwsze - nie będzie zmiany taktyki - 1-3-4-2-1 zostaje, bo "gramy w piłkę".

Po drugie - klasyczna szóstka w środku pola? Też nie. "Albańczycy stwarzali sytuacje, ale z faz przejściowych. Szwedzi? To były błędy indywidualne". Przegadaliśmy wszystkie bramki, a trener podsumował: "Musimy lepiej bronić, ale to nie zależy od szóstki".

Po trzecie - fala młodych? "To jest twoje zdanie" - usłyszałem od selekcjonera. Argumentowałem, przekonywałem - mówiłem o Potulskim, Wójciku, Ziółkowskim, Mońce, Kozubalu, Regule, a gdy wymieniłem Kowalczyka i Kocabę, to usłyszałem, że przesadzam… Faktem jest, że Pietuszewski jest 6. najmłodszym debiutantem w historii reprezentacji, a Potulski może być 14. najmłodszym, a zarazem najmłodszym obrońcą. Więc to nie jest tak, że Urban w ogóle nie stawia na młodych. Dał szansę debiutu młodemu Ziółkowskiemu, a jeszcze młodszego Rózgę wystawił w podstawowym składzie na Albanię.

Po czwarte - młody, stary, najważniejsze, że w formie - Nowak jest w życiowej dyspozycji. Pomocnik GKS-u Katowice zgodnie został wybrany najlepszy piłkarzem Ekstraklasy w tym sezonie. Gdyby otrzymał powołanie, to jakby "Pana Boga za nogi chwycił". Selekcjoner mówi jednak o… wieku. Tak, tak - o wieku, o zbliżających 33 urodzinach. "EURO 2028 będzie za dwa lata" - argumentuje trener Biało-Czerwonych. I nie widzi Nowaka, choć całkiem niedawno przywrócił do kadry dużo starszego Grosickiego.

Po piąte - Kapustka zostaje w kadrze, bo "jestem z niego zadowolony, zarówno z tego, co prezentuje na boisku, jak i poza". Grosicki? Ok, już nie wróci, ale gdy mówię, że Bereszyński też nie, to trener protestuje. "Nie skończył kariery i dalej jest brany pod uwagę".

Po szóste - 'Mecz ze Szwecją jest w naszych głowach, bo skończył się porażką. A można było jej uniknąć. To był piłkarsko najlepszy mecz w mojej kadencji. I tak chcemy dalej grać, tylko rzecz jasna lepiej bronić".

Widać, że Urban wybrał swoją drogę. Doświadczenie marcowych baraży specjalnie nie wpłynęło na zmianę koncepcji - czy personalnej, czy taktycznej. Najbliższe dwa mecze towarzyskie - z Ukrainą i Nigerią - nie dadzą odpowiedzi na pytanie, czy to słuszna droga. Jesień będzie już jednak dobrą weryfikacją. Dywizja B z takimi rywalami, jak Szwecja, Bośnią i Rumunia to będzie prawdziwy poligon przed eliminacjami EURO.

"Prawda Futbolu"