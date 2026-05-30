Wielki wyczyn PSG w Lidze Mistrzów! To trzeci taki przypadek w historii

Dotychczas jedyną drużyną, która mogła pochwalić się takim osiągnięciem, był Real Madryt. "Królewscy" dokonali tego dwukrotnie - w 2018 i 2019 roku.

W przeszłości czterech triumfatorów LM dotarło do finału w kolejnym sezonie, ale doznało porażki. Aż trzy z tych przypadków miały miejsce w latach 1995-1997; kolejno: AC Milan, Ajax i Juventus. Czwarty raz zdarzyło się to w 2009 roku, gdy broniący trofeum Manchester United uległ w finale Barcelonie 0:2.

Sześciokrotnie zwycięzcy rywalizacji odpadli w następnej edycji w 1/8 finału, 10 razy w ćwierćfinale i ośmiokrotnie w półfinale. W sezonie 2012/13 Chelsea nie zdołała przebrnąć ówczesnej fazy grupowej.

W formule LM rywalizacja o Puchar Europy po raz pierwszy odbyła się w sezonie 1992/93, a zdobył go wówczas Olympique Marsylia. W kolejnym sezonie francuski klub nie bronił trofeum, ponieważ został wykluczony z rozgrywek w związku z udziałem w aferze korupcyjnej.

Osiągnięcia triumfatorów Ligi Mistrzów w kolejnej edycji:

1993/94 Olympique Marsylia - wykluczony z rozgrywek

1994/95 AC Milan - porażka w finale z Ajaksem

1995/96 Ajax - porażka w finale z Juventusem

1996/97 Juventus - porażka w finale z Borussią Dortmund

1997/98 Borussia Dortmund - wyeliminowana w półfinale przez Real Madryt

1998/99 Real Madryt - wyeliminowany w ćwierćfinale przez Dynamo Kijów

1999/00 Manchester United - wyeliminowany w ćwierćfinale przez Real Madryt

2000/01 Real Madryt - wyeliminowany w półfinale przez Bayern Monachium

2001/02 Bayern Monachium - wyeliminowany w ćwierćfinale przez Real Madryt

2002/03 Real Madryt - wyeliminowany w półfinale przez Juventus

2003/04 AC Milan - wyeliminowany w ćwierćfinale przez Deportivo La Coruna

2004/05 FC Porto - wyeliminowane w 1/8 finału przez Inter

2005/06 Liverpool FC - wyeliminowany w 1/8 finału przez Benficę Lizbona

2006/07 FC Barcelona - wyeliminowana w 1/8 finału przez Liverpool FC

2007/08 AC Milan - wyeliminowany w 1/8 finału przez Arsenal

2008/09 Manchester United - porażka w finale z Barceloną

2009/10 Barcelona - wyeliminowana w półfinale przez Inter

2010/11 Inter - wyeliminowany w ćwierćfinale przez Schalke 04 Gelsenkirchen

2011/12 FC Barcelona - wyeliminowana w półfinale przez Chelsea

2012/13 Chelsea - wyeliminowana w fazie grupowej

2013/14 Bayern Monachium - wyeliminowany w półfinale przez Real Madryt

2014/15 Real Madryt - wyeliminowany w półfinale przez Juventus

2015/16 FC Barcelona - wyeliminowana w ćwierćfinale przez Atletico Madryt

2016/17 Real Madryt - pokonał w finale Juventus Turyn i obronił trofeum

2017/18 Real Madryt - pokonał w finale Liverpool i obronił trofeum

2018/19 Real Madryt - wyeliminowany w 1/8 finału przez Ajax

2019/20 Liverpool FC - wyeliminowany w 1/8 finału przez Atletico Madryt

2020/21 Bayern Monachium - wyeliminowany w ćwierćfinale przez Paris Saint-Germain

2021/22 Chelsea - wyeliminowana w ćwierćfinale przez Real Madryt

2022/23 Real Madryt - wyeliminowany w półfinale przez Manchester City

2023/24 Manchester City - wyeliminowany w ćwierćfinale przez Real Madryt

2024/25 Real Madryt - wyeliminowany w ćwierćfinale przez Arsenal

2025/26 Paris Saint-Germain - pokonał w finale Arsenal i obronił trofeum

PAP