Wielki wyczyn PSG w Lidze Mistrzów! To trzeci taki przypadek w historii
Paris Saint-Germain, po pokonaniu Arsenalu w finale w Budapeszcie (1:1, karne 4-3), został drugim w historii piłkarskiej Ligi Mistrzów klubem, który obronił trofeum. Rok wcześniej wygrał z Interem 5:0.
Dotychczas jedyną drużyną, która mogła pochwalić się takim osiągnięciem, był Real Madryt. "Królewscy" dokonali tego dwukrotnie - w 2018 i 2019 roku.
W przeszłości czterech triumfatorów LM dotarło do finału w kolejnym sezonie, ale doznało porażki. Aż trzy z tych przypadków miały miejsce w latach 1995-1997; kolejno: AC Milan, Ajax i Juventus. Czwarty raz zdarzyło się to w 2009 roku, gdy broniący trofeum Manchester United uległ w finale Barcelonie 0:2.
Sześciokrotnie zwycięzcy rywalizacji odpadli w następnej edycji w 1/8 finału, 10 razy w ćwierćfinale i ośmiokrotnie w półfinale. W sezonie 2012/13 Chelsea nie zdołała przebrnąć ówczesnej fazy grupowej.
W formule LM rywalizacja o Puchar Europy po raz pierwszy odbyła się w sezonie 1992/93, a zdobył go wówczas Olympique Marsylia. W kolejnym sezonie francuski klub nie bronił trofeum, ponieważ został wykluczony z rozgrywek w związku z udziałem w aferze korupcyjnej.
Osiągnięcia triumfatorów Ligi Mistrzów w kolejnej edycji:
1993/94 Olympique Marsylia - wykluczony z rozgrywek
1994/95 AC Milan - porażka w finale z Ajaksem
1995/96 Ajax - porażka w finale z Juventusem
1996/97 Juventus - porażka w finale z Borussią Dortmund
1997/98 Borussia Dortmund - wyeliminowana w półfinale przez Real Madryt
1998/99 Real Madryt - wyeliminowany w ćwierćfinale przez Dynamo Kijów
1999/00 Manchester United - wyeliminowany w ćwierćfinale przez Real Madryt
2000/01 Real Madryt - wyeliminowany w półfinale przez Bayern Monachium
2001/02 Bayern Monachium - wyeliminowany w ćwierćfinale przez Real Madryt
2002/03 Real Madryt - wyeliminowany w półfinale przez Juventus
2003/04 AC Milan - wyeliminowany w ćwierćfinale przez Deportivo La Coruna
2004/05 FC Porto - wyeliminowane w 1/8 finału przez Inter
2005/06 Liverpool FC - wyeliminowany w 1/8 finału przez Benficę Lizbona
2006/07 FC Barcelona - wyeliminowana w 1/8 finału przez Liverpool FC
2007/08 AC Milan - wyeliminowany w 1/8 finału przez Arsenal
2008/09 Manchester United - porażka w finale z Barceloną
2009/10 Barcelona - wyeliminowana w półfinale przez Inter
2010/11 Inter - wyeliminowany w ćwierćfinale przez Schalke 04 Gelsenkirchen
2011/12 FC Barcelona - wyeliminowana w półfinale przez Chelsea
2012/13 Chelsea - wyeliminowana w fazie grupowej
2013/14 Bayern Monachium - wyeliminowany w półfinale przez Real Madryt
2014/15 Real Madryt - wyeliminowany w półfinale przez Juventus
2015/16 FC Barcelona - wyeliminowana w ćwierćfinale przez Atletico Madryt
2016/17 Real Madryt - pokonał w finale Juventus Turyn i obronił trofeum
2017/18 Real Madryt - pokonał w finale Liverpool i obronił trofeum
2018/19 Real Madryt - wyeliminowany w 1/8 finału przez Ajax
2019/20 Liverpool FC - wyeliminowany w 1/8 finału przez Atletico Madryt
2020/21 Bayern Monachium - wyeliminowany w ćwierćfinale przez Paris Saint-Germain
2021/22 Chelsea - wyeliminowana w ćwierćfinale przez Real Madryt
2022/23 Real Madryt - wyeliminowany w półfinale przez Manchester City
2023/24 Manchester City - wyeliminowany w ćwierćfinale przez Real Madryt
2024/25 Real Madryt - wyeliminowany w ćwierćfinale przez Arsenal
2025/26 Paris Saint-Germain - pokonał w finale Arsenal i obronił trofeum