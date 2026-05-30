Zdobywcy Ligi Mistrzów. Zobacz, kto sięgał po trofeum
Piłkarze Paris Saint-Germain drugi raz z rzędu zdobyli Puchar Europy. Rekordzistą tych rozgrywek jest Real Madryt, który wzniósł to trofeum 15-krotnie.
„Królewscy” byli najlepsi m.in. w pierwszej edycji rozgrywek w sezonie 1955/56.
Zdobywcy piłkarskiego Pucharu Europy:
1956 - Real Madryt
1957 - Real Madryt
1958 - Real Madryt
1959 - Real Madryt
1960 - Real Madryt
1961 - Benfica
1962 - Benfica
1963 - AC Milan
1964 - Inter Mediolan
1965 - Inter Mediolan
1966 - Real Madryt
1967 - Celtic Glasgow
1968 - Manchester United
1969 - AC Milan
1970 - Feyenoord Rotterdam
1971 - Ajax Amsterdam
1972 - Ajax Amsterdam
1973 - Ajax Amsterdam
1974 - Bayern Monachium
1975 - Bayern Monachium
1976 - Bayern Monachium
1977 - Liverpool FC
1978 - Liverpool FC
1979 - Nottingham Forest
1980 - Nottingham Forest
1981 - Liverpool FC
1982 - Aston Villa Birmingham
1983 - Hamburger SV
1984 - Liverpool FC
1985 - Juventus
1986 - Steaua Bukareszt
1987 - FC Porto
1988 - PSV Eindhoven
1989 - AC Milan
1990 - AC Milan
1991 - Crvena Zvezda Belgrad
1992 - FC Barcelona
Liga Mistrzów:
1993 - Olympique Marsylia
1994 - AC Milan
1995 - Ajax Amsterdam
1996 - Juventus
1997 - Borussia Dortmund
1998 - Real Madryt
1999 - Manchester United
2000 - Real Madryt
2001 - Bayern Monachium
2002 - Real Madryt
2003 - AC Milan
2004 - FC Porto
2005 - Liverpool FC
2006 - FC Barcelona
2007 - AC Milan
2008 - Manchester United
2009 - FC Barcelona
2010 - Inter Mediolan
2011 - FC Barcelona
2012 - Chelsea
2013 - Bayern Monachium
2014 - Real Madryt
2015 - FC Barcelona
2016 - Real Madryt
2017 - Real Madryt
2018 - Real Madryt
2019 - Liverpool FC
2020 - Bayern Monachium
2021 - Chelsea
2022 - Real Madryt
2023 - Manchester City
2024 - Real Madryt
2025 - Paris Saint-Germain
2026 - Paris Saint-Germain