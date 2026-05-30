Znakomite wieści dla Chwalińskiej. Polka przełamie magiczną granicę

Chwalińska pokonała w trzeciej rundzie French Open Marię Sakkari 1:6, 6:3, 6:2. To największy wielkoszlemowy sukces w dotychczasowej karierze Polki.

Awans do 1/8 finału ma również ogromny wpływ na jej pozycję w zestawieniu WTA. W wirtualnym rankingu live 24-latka zajmuje obecnie 75. lokatę, a w zależności od tego, jak daleko zajdzie w turnieju, może awansować jeszcze wyżej.

Rówieśniczka Igi Świątek jeszcze nigdy nie plasowała się w pierwszej setce światowego rankingu - do tej pory najwyżej w karierze dotarła na 113. pozycję. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej ma na swoim koncie trzy tytuły rangi WTA 125, a także siedem triumfów w turniejach ITF.

To dopiero trzeci występ Chwalińskiej w zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. W 2022 roku odpadła w drugiej rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open.

W kolejnym meczu na kortach im. Rolanda Garrosa Polka zmierzy się z lepszą z pary Amanda Anisimova - Diane Parry.