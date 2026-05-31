Będzie nowa triumfatorka French Open! Kto wygra Roland Garros?

Polka była najlepsza w stolicy Francji w 2020 roku i latach 2022-24. W sobotę natomiast odpadła najlepsza przed rokiem Amerykanka Coco Gauff.

W 2021 roku French Open wygrała Czeszka Barbora Krejcikova, wyeliminowana w obecnej edycji w pierwszej rundzie. W drugiej natomiast z turniejem pożegnała się Jelena Ostapenko, która zwyciężyła w 2017. Łotyszka przegrała z Magdą Linette.

W ostatnich latach w paryskim turnieju triumfowały jeszcze tylko Rumunka Simona Halep (2018) i Australijka Ashleigh Barty (2019), ale obie zakończyły już kariery.

PI, PAP