Będzie nowa triumfatorka French Open! Kto wygra Roland Garros?
Porażka Igi Świątek z Ukrainką Martą Kostiuk w 1/8 finału French Open oznacza, że turniej w Paryżu będzie miał nową mistrzynię. W rywalizacji pozostały już bowiem wyłącznie tenisistki, które nie mają jeszcze w dorobku triumfu na kortach im. Rolanda Garrosa.
Polka była najlepsza w stolicy Francji w 2020 roku i latach 2022-24. W sobotę natomiast odpadła najlepsza przed rokiem Amerykanka Coco Gauff.
W 2021 roku French Open wygrała Czeszka Barbora Krejcikova, wyeliminowana w obecnej edycji w pierwszej rundzie. W drugiej natomiast z turniejem pożegnała się Jelena Ostapenko, która zwyciężyła w 2017. Łotyszka przegrała z Magdą Linette.
W ostatnich latach w paryskim turnieju triumfowały jeszcze tylko Rumunka Simona Halep (2018) i Australijka Ashleigh Barty (2019), ale obie zakończyły już kariery.