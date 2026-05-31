Będzie nowa triumfatorka French Open! Kto wygra Roland Garros?

Tenis

Porażka Igi Świątek z Ukrainką Martą Kostiuk w 1/8 finału French Open oznacza, że turniej w Paryżu będzie miał nową mistrzynię. W rywalizacji pozostały już bowiem wyłącznie tenisistki, które nie mają jeszcze w dorobku triumfu na kortach im. Rolanda Garrosa.

Tenisistka wykonuje bekhend na korcie ziemnym podczas meczu.
Fot. PAP
Wygrana Marty Kostiuk z Igą Świątek oznacza, że będziemy mieli nową triumfatorkę Roland Garros.

Polka była najlepsza w stolicy Francji w 2020 roku i latach 2022-24. W sobotę natomiast odpadła najlepsza przed rokiem Amerykanka Coco Gauff.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zamieszki w Paryżu. 219 osób rannych po finale Ligi Mistrzów

 

W 2021 roku French Open wygrała Czeszka Barbora Krejcikova, wyeliminowana w obecnej edycji w pierwszej rundzie. W drugiej natomiast z turniejem pożegnała się Jelena Ostapenko, która zwyciężyła w 2017. Łotyszka przegrała z Magdą Linette.

 

W ostatnich latach w paryskim turnieju triumfowały jeszcze tylko Rumunka Simona Halep (2018) i Australijka Ashleigh Barty (2019), ale obie zakończyły już kariery.

PI, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
IGA ŚWIĄTEKMARTA KOSTIUKROLAND GARROSTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Tomaszewski: Rola Roiga w sztabie Świątek będzie ograniczona. Są jeszcze Abramowicz i Ryszczuk
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 