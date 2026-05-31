Finał baraży o Ekstraklasę: Wieczysta Kraków - Chrobry Głogów. Relacja live i wynik na żywo

Gospodarzem meczu jest Wieczysta jako wyżej sklasyfikowany zespół po 34 kolejkach. Krakowianie zajęli trzecie miejsce i w półfinale baraży pokonali Polonię Warszawa 3:2. Z kolei Chrobry uplasował się na czwartej pozycji i zwyciężył po rzutach karnych ŁKS.

Bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.

W rundzie jesiennej Wieczysta wygrała w Głogowie 2:1, natomiast na wiosnę zremisowała u siebie 1:1.

Oba kluby nigdy wcześniej nie grały w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wieczysta jeszcze w sezonie 2020/2021 rywalizowała w... Klasie Okręgowej.

