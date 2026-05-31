Były trener Asseco Resovii zdecydował się na powrót! Jest oficjalna decyzja

Alberto Giuliani (rocznik 1964) to znany włoski trener siatkarski. W swej karierze sięgał m.in. po tytuły mistrza Italii z drużynami Bre Banca Lannutti Cuneo (2010) i Cucine Lube Banca Macerata (2012, 2014). Z reprezentacją Słowenii dwukrotnie zdobywał wicemistrzostwo Europy (2019, 2021).

Zobacz także: Decyzja zapadła. Brązowy medalista siatkarskich mistrzostw kraju nie zagra w lidze!

Polscy kibice pamiętają Giulianiego jako trenera Asseco Resovii. Trenerem rzeszowskiej drużyny został w kwietniu 2020 i prowadził ją do grudnia 2021 roku. W pierwszym sezonie zajął z zespołem piąte miejsce, w kolejnym odszedł z powodu niezadowalających wyników w połowie rozgrywek, gdy Resovia plasowała się na siódmej pozycji w tabeli. Zastąpił go wówczas Marcelo Mendez.

Trenerzy Asseco Resovii w PlusLidze w galerii zdjęć:



Wszyscy trenerzy Asseco Resovii w historii występów w PlusLidze (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Po rozstaniu z Resovią, Giuliani długo nie szukał nowej pracy. Już w styczniu 2022 roku objął Olympiakos Pireus. W pierwszym sezonie wywalczył z tą ekipą wicemistrzostwo Grecji. W drugim sięgnął po mistrzostwo kraju oraz Puchar Challenge. Wówczas pojawiły się plotki, że Giuliani może trafić do PGE Skry Bełchatów.

Ostatecznie trafił do ekipy Hebar Pazardzhik z Bułgarii, z którą rozstał się jednak po kilku miesiącach. W styczniu 2024 roku został trenerem Modena Volley i prowadził ją do końca sezonu 2025/26. Teraz, po trzech latach wraca do Olympiakosu. 61-letni włoski szkoleniowiec podpisał z klubem umowę zna dwa sezony z opcją przedłużenia na trzeci.