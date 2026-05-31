Chwalińska - Parry. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Chwalińska - Parry w Roland Garros?

Maja Chwalińska jest jedną z największych rewelacji tegorocznej edycji Roland Garros. 114. w rankingu WTA Polka jest już w czwartej rundzie, w której mierzy się z reprezentantką gospodarzy Diane Parry, która w poprzedniej fazie wyeliminowała rozstawioną z "6" Amerykankę Amandę Anisimovą.

Wcześniej natomiast Chwalińska musiała przedzierać się przez kwalifikacje. W nich odprawiła Francuzki Alice Rame i Carole Monnet oraz Holenderkę Suzan Lamens.

Turniej główny nasza reprezentantka rozpoczęła od wiktorii nad mistrzynią olimpijską - Chinką Qinwen Zheng. Później pokonała rozstawioną z "21" Belgijkę Elise Mertens, a następnie odrobiła seta i odwróciła losy rywalizacji przeciwko doświadczonej Greczynce Marii Sakkari.

Świetny wynik w Roland Garros to nie koniec wspaniałych wieści dla Chwalińskiej. Polka pierwszy raz w swojej karierze złamie granicę TOP 100 na światowej liście.

Chwalińska - Parry. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Chwalińska - Parry poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Chwalińska - Parry, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

