Czy Neymar zagra na mistrzostwach świata? Selekcjoner zabrał głos

- Mam informację z Santosu, że zawodnik ma tylko drobny problem, obrzęk - powiedział Ancelotti. Neymar został powołany, ponieważ z punktu widzenia sztabu szkoleniowego, musiał zostać powołany. Trwa jego rekonwalescencja, wierzę, że wróci do zdrowia tak szybko, jak to możliwe - dodał.

Szkoleniowiec podkreślił: - Neymar pracuje intensywnie i jest w dobrym humorze. Wierzę, że będzie gotowy na pierwszy mecz mistrzostw świata. Jeśli nie będzie gotowy na pierwszy, to będzie gotowy na drugi. Dlatego absolutnie nie mam zamiaru nikim innym go zastępować.

ZOBACZ TAKŻE: Ogromne emocje w finale! Dwa gole w dogrywce i konkurs rzutów karnych

34-letni Neymar, najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii z 79 golami (o dwa więcej niż Pele), nie grał w barwach narodowych od października 2023 roku, kiedy uległ kontuzji kolana. Później również zmagał się z problemami zdrowotnymi, co uniemożliwiało mu regularne występy, ale w kwietniu wrócił do gry w brazylijskim Santosie.

Ostatnio jednak doznał kolejnej kontuzji, tym razem łydki i Ancelotti zdecydował, że nie wystąpi w dwóch meczach towarzyskich - w niedzielę z Panamą na stadionie Maracana w Rio de Janeiro oraz 6 czerwca z Egiptem w Cleveland.

U szczytu kariery Neymar był gwiazdą Barcelony. W 2017 roku przeniósł się do Paris Saint-Germain za 222 miliony euro, co nadal jest rekordową kwotą transferu w światowym futbolu.

Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku (11 czerwca - 19 lipca) ma być jego czwartym w karierze.

PAP