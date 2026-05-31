Eksperci Polsatu Sport typują największą gwiazdę hokejowych MŚ Elity

Tegoroczne MŚ Elity rozgrywane są w Zurychu i Fryburgu. Decydujące mecze tego turnieju odbędą się w Swiss Life Arenie w Zurychu. W decydującym meczu o złoto Szwajcarzy zmierzą się z Finlandią. W sobotnich półfinałach Helweci gładko pokonali rewelację tych mistrzostw – Norwegię 6:0, a Finowie wygrali z aktualnymi wicemistrzami olimpijskimi, reprezentacją Kanady 4:2.

Szwajcarzy jeszcze nigdy w historii występów turniejach tej rangi nie byli mistrzami świata. Dotychczas ich dorobek medalowy zamknął się pięcioma medalami srebrnymi i sześcioma brązowymi. Dotychczas czterokrotnie grali w finale mistrzostw świata (w 1935 roku nie rozgrywano fazy pucharowej, a walkę o złoto przegrali z Kanadyjczykami) i za każdym razem przegrywali decydujące mecze. W 2013 roku przegrali w Sztokholmie ze Szwecją 1:5, podobnie jak pięć lat później w duńskim Herning, gdy Szwedzi pokonali Helwetów dopiero po dogrywce 3:2. W ostatnich latach Szwajcarzy ponownie grali w finale mistrzostw świata Elity i oba spotkania zakończyły się ich porażką. W 2024 roku w Pradze wygrali Czesi 2:0, a w zeszłym roku w Sztokholmie góra byli Amerykanie wygrywając 1:0, po goli strzelonym przez Tage’a Thompsona.

W tym roku Helweci trzeci raz z rzędu awansowali do wielkiego finału, w którym zmierzą się z Finlandią. Jak na razie Szwajcarzy na tym turnieju wygrali w regulaminowym czasie wszystkie dziewięć meczów. Finowie zanotowali jedną porażkę, gdy w ostatnim meczu fazy grupowej przegrali 2:4 z reprezentacją… Finlandii. Finowie w dotychczasowych występach na mistrzostwach świata zdobyli szesnaście medali: cztery złote, dziewięć srebrnych i trzy brązowe. „Suomi” trzynaście razy grali w finale, wygrywając cztery decydujące mecze. Historyczne złoto wywalczyli w 1995 roku, pokonując w Sztoholmie gospodarzy turnieju 4:1. Finowie na kolejny tytuł czekali do 2011 roku, gdy w meczu finałowym w Bratysławie wygrali ponownie ze Szwecją 6:1. Stolica Słowacji okazała się ponownie szczęśliwa dla Finów w 2019 roku, gdy w meczu o złoto wygrali z Kanadą 3:1. Czwarte i jak na razie ostatnie mistrzostw świata Finowie wywalczyli w 2022 roku zdobyli wówczas podwójną koronę, bo w tym samy roku zostali również mistrzami olimpijskimi), gdy przed własną publicznością w Helsinkach, pokonali w decydującym meczu Kanadyjczyków 4:3 po dogrywce, po złotym golu strzelonym przez Sakariego Manninena.

W tegorocznym finale MŚ Elity w Zurychu o złoto powalczą gospodarze turnieju Szwajcarzy z reprezentacją Finlandii. Komentatorzy i eksperci Polsatu Sport wytypowali rezultaty meczów o trzecie miejsce i wielkiego finału. W tym gronie znaleźli się Henryk Gruth (były reprezentant Polski, czterokrotny olimpijczyk, pierwszy Polak przyjęty do Galerii Sławy Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie), Krzysztof Zapała (Były reprezentant Polski), Przemysław Odrobny (były reprezentant Polski w hokeju na lodzie, wiceprezes Akademii Hokejowej Legii Warszawa), Tomasz Wołkowicz (były reprezentant Polski, dyrektor sportowy Akademii Hokejowej Legii), Łukasz Sokół (były reprezentant Polski, asystent trenera reprezentacji Polski do lat 20), Marcin Ćwikła (były reprezentant Polski), Michael Łuba (bramkarz Corsaires Dunkerque), Piotr Chłystek (dziennikarz Przeglądu Sportowego), Tomasz Sokołowski, Tomasz Włodarczyk i Grzegorz Michalewski.

Wyniki typowania wyniku meczu o 3 miejsce i finału MŚ Elity w hokeju na lodzie dokonane przez ekspertów i komentatorów Polsatu Sport:

Piotr Chłystek:

Szwajcaria – Finlandia 1:2

Kanada – Norwegia 4:1

Marcin Ćwikła:

Szwajcaria – Finlandia 3:2 (dogrywka lub karne)

Kanada – Norwegia 2:4

Henryk Gruth:

Szwajcaria – Finlandia 4:1

Kanada – Norwegia 6:2

Michael Łuba:

Szwajcaria – Finlandia 3:2

Kanada – Norwegia 5:1

Grzegorz Michalewski:

Szwajcaria – Finlandia 4:3 (dogrywka lub karne)

Kanada – Norwegia 1:3

Przemysław Odrobny:

Szwajcaria – Finlandia 4:2

Kanada – Norwegia 2:3

Tomasz Sokołowski:

Szwajcaria – Finlandia 3:1

Kanada – Norwegia 5:2

Łukasz Sokół:

Szwajcaria – Finlandia 3:2

Kanada – Norwegia 4:1

Tomasz Włodarczyk:

Szwajcaria – Finlandia 3:2 (dogrywka lub karne)

Kanada – Norwegia 4:0

Tomasz Wołkowicz:

Szwajcaria – Finlandia 4:1

Kanada – Norwegia 5:2

Krzysztof Zapała:

Szwajcaria – Finlandia 2:4

Kanada – Norwegia 4:0

Szwajcarski obrońca jednogłośnie wybrany MVP turnieju!

Komentatorzy i eksperci Polsatu Sport wytypowali również najbardziej wartościowego zawodnika (MVP) mistrzostw świata Elity w Szwajcarii. Wszystkie osoby biorące udział w głosowaniu za najlepszego zawodnika tego turnieju uznały szwajcarskiego obrońcę – Romana Josiego.

Nieco więcej rozbieżności był przy wyborze Drużyny Gwiazd (All Stars Team), choć w przypadku bramkarza i dwóch obrońców nie było zbyt wielu kandydatów. Jeżeli chodzi o najlepszego bramkarza to siedem głosów otrzymał Norweg Henrik Haukeland, a cztery golkiper Szwajcarów, Leonardo Genoni.

Z dwóch miejsc przeznaczonych dla obrońców wszyscy komentatorzy i eksperci Polsatu Sport wskazali na Szwajcara Romana Josiego. Dziewięć głosów otrzymał Henri Jokiharju z Finlandii, a po jednym głosie jego rodak Mikko Lehtonen i Szwed Oliver Ekman Larsson.

W przypadku wyboru trzech napastników, aż dziesięć głosów otrzymał Kanadyjczyk Macklin Celebrini. Po siedem głosów otrzymali Fin Aleksander Barkov i Szwajcar Sven Andrighetto. Jednego głosu zabrakło jego rodakowi Denisowi Malginowi. Po jednym głosie otrzymali ponadto kolejny Szwajcar Nico Hischier, Kanadyjczyk Sidney Crosby, oraz Szwedzi Lucas Raymond i Ivar Stenberg.

Po podliczeniu głosów tak wygląda Drużyna Gwiazd oraz MVP turnieju 88. MŚ Elity w hokeju na lodzie. W nawiasie podana została narodowość i liczba zdobytych punktów).

MVP i All Stars Team Polsatu Sport:

MVP: Roman Josi (Szwajcaria/11).

Drużyna Gwiazd: Bramkarz: Henrik Haukeland (Norwegia/7). Obrońcy: Roman Josi (Szwajcaria/11), Henri Jokiharju (Finlandia/9). Napastnicy: Macklin Celebrini (Kanada/10), Sven Andrighetto (Szwajcaria/7), Aleksander Barkov (Finlandia/7).

Wyniki głosowania Ekspertów i komentatorów Polsatu Sport w kategorii MVP i Drużyna Gwiazd:

Piotr Chłystek:

MVP: Roman Josi (Szwajcaria). Drużyna Gwiazd: Bramkarz: Henrik Haukeland (Norwegia). Obrońcy: Roman Josi (Szwajcaria), Henri Jokiharju (Finlandia). Napastnicy: Macklin Celebrini (Kanada), Aleksander Barkov (Finlandia) Sven Andrighetto (Szwajcaria).

Marcin Ćwikła:

MVP: Roman Josi (Szwajcaria). Drużyna Gwiazd: Bramkarz: Leonardo Genoni (Szwajcaria). Obrońcy: Roman Josi (Szwajcaria), Mikko Lehtonen (Finlandia). Napastnicy: Nico Hischier (Szwajcaria), Aleksander Barkov (Finlandia), Denis Malgin (Szwajcaria).

Henryk Gruth:

MVP: Roman Josi (Szwajcaria). Drużyna Gwiazd: Bramkarz: Leonardo Genoni (Szwajcaria). Obrońcy: Roman Josi (Szwajcaria), Henri Jokiharju (Finlandia). Napastnicy: Macklin Celebrini (Kanada), Denis Malgin (Szwajcaria), Aleksander Barkov (Finalndia).

Michael Łuba:

MVP: Roman Josi (Szwajcaria). Drużyna Gwiazd: Bramkarz: Henrik Haukeland (Norwegia). Obrońcy: Roman Josi (Szwajcaria), Oliver Ekman Larsson (Szwecja). Napastnicy: Macklin Celebrini (Kanada), Lucas Raymond (Szwecja), Sven Andrighetto (Szwajcaria).

Grzegorz Michalewski:

MVP: Roman Josi (Szwajcaria). Drużyna Gwiazd: Bramkarz: Henrik Haukeland (Norwegia). Obrońcy: Roman Josi (Szwajcaria), Henri Jokiharju (Finlandia). Napastnicy: Sven Andrighetto (Szwajcaria), Macklin Celebrini (Kanada), Aleksander Barkov (Finlandia).

Przemysław Odrobny:

MVP: Roman Josi (Szwajcaria). Drużyna Gwiazd: Bramkarz: Leonardo Genoni (Szwajcaria). Obrońcy: Roman Josi (Szwajcaria), Henri Jokiharju (Finlandia). Napastnicy: Sven Andrighetto (Szwajcaria), Macklin Celebrini (Kanada), Sidney Crosby (Kanada).

Tomasz Sokołowski:

MVP: Roman Josi (Szwajcaria). Drużyna Gwiazd: Bramkarz: Henrik Haukeland (Norwegia). Obrońcy: Roman Josi (Szwajcaria), Henri Jokiharju (Finlandia). Napastnicy: Macklin Celebrini (Kanada), Aleksander Barkov (Finalndia), Denis Malgin (Szwajcaria).

Łukasz Sokół:

MVP: Roman Josi (Szwajcaria). Drużyna Gwiazd: Bramkarz: Henrik Haukeland (Norwegia). Obrońcy: Roman Josi (Szwajcaria), Henri Jokiharju (Finlandia). Napastnicy: Macklin Celebrini (Kanada), Sven Andrighetto (Szwajcaria), Denis Malgin (Szwajcaria).

Tomasz Włodarczyk:

MVP: Roman Josi (Szwajcaria). Drużyna Gwiazd: Bramkarz: Leonardo Genoni (Szwajcaria). Obrońcy: Roman Josi (Szwajcaria), Henri Jokiharju (Finlandia). Napastnicy: Macklin Celebrini (Kanada), Denis Malgin (Szwajcaria), Ivar Stenberg (Szwecja).

Tomasz Wołkowicz:

MVP: Roman Josi (Szwajcaria). Drużyna Gwiazd: Bramkarz: Henrik Haukeland (Norwegia). Obrońcy: Roman Josi (Szwajcaria), Henri Jokiharju (Finlandia). Napastnicy: Sven Andrighetto (Szwajcaria), Aleksander Barkov (Finalndia), Macklin Celebrini (Kanada).

Krzysztof Zapała:

MVP: Roman Josi (Szwajcaria). Drużyna Gwiazd: Bramkarz: Henrik Haukeland (Norwegia). Obrońcy: Roman Josi (Szwajcaria), Henri Jokiharju (Finlandia). Napastnicy: Macklin Celebrini (Kanada), Sven Andrighetto (Szwajcaria), Aleksander Barkov (Finlandia).