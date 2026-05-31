Ekstraliga rugby. Epicki bój Orkana z Ogniwem!

Hit Ekstraligi nie zawiódł. Miało być epicko. Miała być walka o każdy centymetr boiska. Kości miały trzeszczeć od pierwszej do ostatniej sekundy. A wynik miał się rozstrzygnąć w samej końcówce. Wszystko było... tylko bardziej! Tak bez żadnej przesady można opisać to, co działo się w sobotę na sochaczewskiej, rugbowej Maracanie (tak polscy kibice rugby nazywają ten stadion od niemal 50 lat) w meczu pomiędzy ORLEN Orkanem i Energą Ogniwo Sopot.



Ekstraliga rugby: Orkan – Ogniwo kto bliżej finału?



Mecz był pierwszym z dwóch starć pomiędzy tymi drużynami, których stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi, który jak wiele wskazuje, odbędzie się w Siedlcach 19 lub 20 czerwca. Dzięki pokonaniu Ogniwa bliżej finału jest Orkan, ale wszystko rozstrzygnie się za tydzień w Sopocie.



Orkan wygrał w Sochaczewie 24:14. Co oznacza, że zabiera do Trójmiasta cztery duże punkty za zwycięstwo oraz, co oczywiste, lepszy o 10 bilans małych punktów. Zważywszy na historię ostatnich meczów między tymi drużynami to niezła zaliczka, ale niczego nie przesądzająca. W tym sezonie Ogniwo dwa razy wygrało z Orkanem jednym punktem, dwa razy przeważając losy spotkania w ostatniej akcji.



Z tej perspektywy 10 punktów zaliczki to sporo, ale w rugby jednorazowo można zdobyć siedem “oczek”. Nie dalej jak w poprzednim sezonie Orkan pokonał u siebie Ogniwo 34:17, by w rewanżu w Sopocie polec 12:41.



Ogniwo na pewno nie odpuści. Orkan tym bardziej. Morale sochaczewskiej drużyny po sobotnim meczu będzie na pewno bardzo wysokie. To czego dokonali podopieczni trenerów Brażuka i Malesy przejdzie do historii sochaczewskiego klubu. Orkan od 20 minuty grał bowiem w osłabieniu. Czerwoną kartkę za zbyt wysoką szarżę dostał młody drugoliniowiec sochaczewian, Patryk Stobiecki.



Za co czerwona kartka dla Stobieckiego?



Gdy sędzia Adrian Pawlik wyciągnął czerwony kartonik przez sochaczewski stadion przetoczyła się fala buczenia, ale arbiter miał pełne prawo ukarać Stobieckiego. Wysoka szarża, uderzenie barkiem w okolice głowy rywala to dziś jedno z największych przewinień, jakie można popełnić w rugby. Światowe władze starają się zmusić zawodników do obniżenia pozycji przy dojściu w obronie do rywala. Wszystko, by było mniej zderzeń głowa w głowę, co jest bardzo niebezpieczne. Stąd tak surowa kara.



Patryk nie zrobił oczywiście tego celowo. Jest młody, bardzo waleczny. Miał pecha. Jest wysoki, rywal którego szarżował czyli Wojciech Piotrowicz jest niższy, obniżył jeszcze pozycję tuż przed zderzeniem. No i wyszło, jak wyszło. Chwilę wcześniej ostrzegałem Patryka, by składał się do szarży niżej, bo zaraz złapie kartkę. Cóż on ma 19 lat, dla niego to pierwszy sezon w seniorach. On może być przyszłością naszej reprezentacji w II linii. Dostał trudną lekcję, a my musimy myśleć, jak zastąpić go w rewanżu - komentował po meczu trener Orkana, Maciej Brażuk.



Ekstraliga rugby: Orkan – Ogniwo co dalej?



To był mecz na wyniszczenie. Nikt nie cofał ręki, nogi, głowy, barku. I my i rywale mamy kilka strat. Kto szybciej dojdzie do siebie przed rewanżem, ten może awansować. My na pewno będziemy gotowi – komentuje Dawid Plichta, kapitan Orkana, który był jednym z kilku zawodników po jednej i drugiej stronie, który opuścił boisko z urazem.



Ta czerwona kartka najpierw bardzo nam pomieszała szyki, ale potem nas zmobilizowała. Kibice nas ponieśli, stali się naszym 15. zawodnikiem. W pierwszej połowie nam nie szło, choć cały czas prowadziliśmy. Dopiero w końcówce zaczęliśmy grać tak, jak sobie zakładaliśmy. Te 10 punktów to dobra zaliczka przed rewanżem - dodaje Plichta.



Czerwona kartka... poniesie Orkan do złota?

Nie wierzyłem, że Orkan wygra ten mecz, gdy gospodarze dostali czerwoną kartkę i musieli grać w 14-tu przeciwko 15-tu przez 60 minut. Ale ten moment rzeczywiście ich zjednoczył. Zbudowała się między nimi taka więź, jakiej dawno na żadnym boisku nie widziałem. Jeżeli Orkan utrzyma ten nastrój, tę niesamowitą waleczność, to może zostać nawet mistrzem Polski – uważa legendarny trener, dziś komentator rugby Andrzej Kopyt.



Ogniwo zmarnowało szansę w Sochaczewie, ale nie przegrało jeszcze półfinałowej rywalizacji. Mimo sporych kadrowych strat przed tym meczem sopocianie długo dominowali. Popełnili sporo błędów, które są do wyeliminowania. Sprawa awansu wciąż jest otwarta – to już inny, były świetny trener, Mirosław Żórawski z Łodzi.



Ekstraliga rugby: Kiedy rewanż Ogniwo – Orkan?



Rewanż Ogniwo – Orkan w sobotę szóstego czerwca o godz. 16.00. Tego samego dnia poznamy też oficjalnie drugiego z finalistów. Słowo oficjalnie pada nie bez przyczyny. W drugim półfinale mierzą się mistrz Polski Awenta Pogoń Siedlce oraz Life Style Catering Arka Gdynia. Jest w zasadzie pewne, że awansuje obrońca tytułu. W sobotę w Gdyni Pogoń wygrała 59:12. W Siedlcach wynik może być jeszcze wyższy. Odwrócenie losów rywalizacji przez Arkę to już nawet nie teoria, a wyłącznie fantastyka. Gdynianie zapewne nastawiają się już teraz na walkę o brąz. W małym finale mogą być bardzo groźni dla przegranego, poobijanego i wycieńczonego walką w półfinale zespołu z drugiej pary.



Ekstraliga rugby: Kto zagra o piąte i siódme miejsce?



Po weekendzie znamy też układ meczów o piąte i siódme miejsce. W jednomeczowych półfinałach rozgrywanych na stadionach drużyn wyżej sklasyfikowanych w sezonie zasadniczym niespodzianek nie było.



Zdziesiątkowana kontuzjami ekipa PGE Edach Budowlanych uległa u siebie rozpędzonej łódzkiej maszynie czyli WizjaMed Grot Budowlanymi 5:93. Wynik komentuje się sam. Lubelscy Budowlani marzą już tylko o końcu sezonu. Łódzcy - gdyby ktoś im pozwolił - pewnie ruszyliby na pierwszą czwórkę. Póki co mogą jednak zagrać wyłącznie o piąte miejsce. W meczu tym zmierzą się w Krakowie z Juvenią, która w niedzielę pewnie pokonała u siebie gdańską Lechię 47:16. Mecze o piąte i siódme miejsce za dwa tygodnie.



Ekstraliga rugby: Kto bliżej utrzymania



Za dwa tygodnie odbędzie się też drugi mecz o utrzymanie w Ekstralidze. W pierwszym, rozegranym w niedzielę w Warszawie – AZS AWF przegrał 12:34 z Budmex Białystok. W rewanżu faworytem będzie zespół z Podlasia, który na dziś na pewno jest lepiej przygotowany zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym do gry na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Bielańscy akademicy pozostają najbardziej utytułowaną polską drużyną rugby. 16 tytułów mistrza kraju to brzmi dumnie, ale nie wystarczy do utrzymania.



Ekstraliga rugby.

Półfinały 1-4.

Life Style Catering RC Arka Gdynia v Awenta Pogoń Siedlce 12:59 (0:35).

Punkty Arka: Szymon Sirocki 5 (P), Philip Filipo 5 (P), Dawid Banaszek 2 (pd).

Punkty Pogoń: Latu Manoa 10 (P), Jędrzej Nowicki 10 (5pd), Vaha Halifonua 5 (P), Marcin Maciejewski 5 (P), Giorgi Maisuradze 5 (P), Krystian Olejek 5 (P), Daniel Trybus 5 (P), Martin Mangongo 5 (P), Rati Asatiani 5 (P), Daniel Gdula 4 (2pd).



Orlen Orkan Sochaczew v Energa Ogniwo Sopot 24:14 (13:11)

Punkty Orkan: Harrison Astley 14 (pd, 4K), Dawid Plichta 5 (P), Solomone Aniseko 5 (P).

Punkty Ogniwo: Wojciech Piotrowicz 6 (2K), Wiktor Wilczuk 5 (P), Cooper Hansen 3 (K).



Półfinały 5-8.

PGE Edach Budowlani Lublin v WizjaMed Grot Budowlani Łódź 5:93 (5:50)

Punkty Lublin: Oskar Rudziński 5 (P).

Punkty Łódź: Lucas Niedzwiecki 39 (5P, 7pd), Siaosi Vakapuna 15 (3P), Theuns Kotze 9 (P, 2P), Eryk Wilk 5 (P), Thomas Pena 5 (P), Michał Łaszcz 5 (P), Dominik Massalski 5 (P), Trent Silversten 5 (P), Mateusz Stańczykowski 5 (P).



Juvenia Kraków v RC Lechia Gdańsk 47:16 (21:16).

Punkty Juvenia: Riaan Van Zyl 17 (P, 6pd), Michael Masindi 10 (2P), Austin Van Heerden 10 (2P), Michał Jurczyński 5 (P), Uzukhanye Nohe 5 (P).

Punkty Lechia: Michael Koopmann 11 (pd, 3K), Jakub Romanowicz 5 (P).

Robert Małolepszy/Materiały prasowe