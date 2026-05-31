Filar mistrza Polski żegna się z klubem! "Kapitan odchodzi z okrętu ostatni"

Alicja Grabka wraz z reprezentacją Polski niebawem rozpocznie zmagania w Lidze Narodów siatkarek, ale zanim to nastąpi rozwiązała się kwestia klubowej przyszłości wspomnianej rozgrywającej. Oficjalnie wiadomo już, że siatkarka rozstała się z PGE Budowlanymi Łódź, o czym klub poinformował w mediach społecznościowych.

- Kapitan schodzi z okrętu ostatni! A Ty kapitanem byłaś perfekcyjnym. Ala, dziękujemy Ci za wszystko, co zrobiłaś dla naszego klubu. Na zawsze zapamiętamy niezliczone chwile radości, emocji i wzruszeń, które wspólnie przeżyliśmy - napisał oficjalny profil PGE Budowlanych Łódź.

Nieoficjalnie Grabka łączona jest z Developresem Rzeszów, który w tym sezonie uległ łódzkiej drużynie dopiero w finale ligowych rozgrywek. Do zespołu z Łodzi mają za to dołączyć: rozgrywająca Developresu Katarzyna Wenerska i wracająca z Turcji związana w przeszłości z oboma łódzkimi klubami Martyna Grajber-Nowakowska.

Barwy PGE Budowanych nadal mają reprezentować: szwajcarska atakująca Maja Storck, słoweńska środkowa Sasa Planinsec, rumuńska atakująca Rodica Buterez, rozgrywająca Nadia Siuda i środkowa Paulina Majkowska. Zostać ma też trener Biernat, dla którego będzie to już szósty sezon w roli szkoleniowca drużyny z Łodzi.

