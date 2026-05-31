Filar mistrza Polski żegna się z klubem! "Kapitan odchodzi z okrętu ostatni"

Siatkówka

Alicja Grabka rozstała się z PGE Budowlanymi Łódź. Aktualny mistrz Polski i zdobywca krajowego pucharu oficjalnie pożegnał swoją rozgrywającą oraz kapitan zespołu. "Kapitan schodzi z okrętu ostatni! A Ty kapitanem byłaś perfekcyjnym" - napisał klub w komunikacie dotyczącym zawodniczki.

Grupa siatkarek w strojach sportowych, z bliska widoczna zawodniczka w środku kadru.
Fot. Polsat Sport
Alicja Grabka rozstała się z PGE Budowlanymi Łódź.

Alicja Grabka wraz z reprezentacją Polski niebawem rozpocznie zmagania w Lidze Narodów siatkarek, ale zanim to nastąpi rozwiązała się kwestia klubowej przyszłości wspomnianej rozgrywającej. Oficjalnie wiadomo już, że siatkarka rozstała się z PGE Budowlanymi Łódź,  o czym klub poinformował w mediach społecznościowych.

 

ZOBACZ TAKŻE: Szok! Kilka godzin po zwycięstwie została zdyskwalifikowana

 

- Kapitan schodzi z okrętu ostatni! A Ty kapitanem byłaś perfekcyjnym. Ala, dziękujemy Ci za wszystko, co zrobiłaś dla naszego klubu. Na zawsze zapamiętamy niezliczone chwile radości, emocji i wzruszeń, które wspólnie przeżyliśmy - napisał oficjalny profil PGE Budowlanych Łódź.

 

Nieoficjalnie Grabka łączona jest z Developresem Rzeszów, który w tym sezonie uległ łódzkiej drużynie dopiero w finale ligowych rozgrywek. Do zespołu z Łodzi mają za to dołączyć: rozgrywająca Developresu Katarzyna Wenerska i wracająca z Turcji związana w przeszłości z oboma łódzkimi klubami Martyna Grajber-Nowakowska.

 

Barwy PGE Budowanych nadal mają reprezentować: szwajcarska atakująca Maja Storck, słoweńska środkowa Sasa Planinsec, rumuńska atakująca Rodica Buterez, rozgrywająca Nadia Siuda i środkowa Paulina Majkowska. Zostać ma też trener Biernat, dla którego będzie to już szósty sezon w roli szkoleniowca drużyny z Łodzi.

PI, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ALICJA GRABKAPGE BUDOWLANI ŁÓDŹSIATKÓWKATAURON LIGA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Wyjątkowa akcja gwiazdy reprezentacji Polski! Dzień Dziecka z Akademią Wilfredo Leona
Zobacz także

Wilfredo Leon zaprosił na wyjątkowy Dzień Dziecka! "Gorąco zachęcam"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 