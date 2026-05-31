Henryk Gruth: Moim faworytem będą Szwajcarzy

Grzegorz Michalewski, Polsat Sport: Wieczorem w finale mistrzostw świata Elity w Zurychu zespół gospodarzy powalczą o historyczne złoto z Finlandią. Przez ponad dwadzieścia lat mieszkałeś w Szwajcarii, więc pytanie komu będziesz kibicował, jest chyba oczywiste.

Henryk Gruth: Oczywiście. Moim faworytem będą Szwajcarzy, ale doceniam klasę Finów i jestem pewny, że to będzie bardzo wyrównane spotkanie. W tym roku w finale zagrają zdecydowanie dwie najlepsze drużyny tego turnieju i szanse obu ekip oceniam pięćdziesiąt na pięćdziesiąt. Rozczarowali mnie Kanadyjczycy, a zwłaszcza w tych decydujących meczach fazy pucharowej poniżej swoich możliwości gra Sidney Crosby.

Dla Szwajcarów będzie to trzeci z rzędu finał MŚ. Świetna gra Helwetów to także bardzo duża Twoja zasługa. Na ostatnich igrzyskach olimpijskich w Mediolanie w 25-osobowej kadrze Szwajcarów było aż dziewięciu Twoich wychowanków z ZSC Lions Zurych. Teraz na tych mistrzostwach świata jest ich aż ośmiu: Leonardo Genoni, Reto Berra, Denis Malgin, Dean Kukan, Tim Berni, Pius Suter, Sven Andrighetto i Nicolas Baechler. Jeśli do tego grona dodamy kontuzjowanych Kevina Fialę, Jonasa Siegenthalera i Philippa Kurasheva, to okazałoby się, że praktycznie połowa reprezentacji Szwajcarii to Twoi wychowankowie.

Nie ukrywam, że to dla mnie wielki powód do dumy. Cieszę się, że moi wychowankowie stanowią o sile szwajcarskiego hokeja i tak świetnie prezentują się na tym turnieju. Szkoda, że nie mogą zagrać Fiala, Siegenthaler oraz Kurashev, bo na pewno byliby dużym wzmocnieniem dla tego zespołu.

Do trzech razy sztuka?

Chciałbym, naprawdę chciałbym, aby zdobyli to historyczne złoto. Grają naprawdę pięknie na tym turnieju i do tego są niezwykle skuteczni. Przed nimi ostatnia przeszkoda, ale zdecydowanie najtrudniejsza na tych mistrzostwach, bo również Finowie prezentują się znakomicie.

Przed rozpoczęciem tego turnieju doszło do niespodziewanej dymisji wieloletniego trenera Szwajcarów – Patricka Fischera po tym, gdy okazało się, że kilka lat temu posługiwał się fałszywym certyfikatem covidowym. Dosyć niespodziewanie jego następcą został Jan Cadieux i pod jego wodzą drużyna gra również znakomicie.

To było ogromne zaskoczenie gdy okazało się, że Patrickowi Fischerowi nie będzie dane poprowadzić reprezentacji na mistrzostwach świata, które w dodatku odbywają się w Szwajcarii. Wiele osób wątpiło czy ten zespół będzie w stanie zaprezentować się bardzo dobrze na tym turnieju, ale już pierwszy mecz z obrońcą turnieju pokazał, że te wątpliwości były bezpodstawne. Zresztą sam Jan Cadieux podkreśla, że gra tego zespołu jest zasługą Patricka Fischera, z którym zresztą Cadieux rozmawia praktycznie codziennie. To też pokazuje, że mimo tego całego zamieszania, atmosfera w zespole jest znakomita. Trzeba pamiętać, ze Jan Cadieux jest doświadczonym trenerem, który podkreślając, że świetna gra Szwajcarów jest zasługą jego poprzednika pokazał, że ma wielką klasę.

Widzisz w grze Szwajcarów jednak warsztat trenerski Jana Cadieuxa?

Pewne detale można zauważyć, jak choćby w samym sposobie gry Szwajcarów. Jest on dużo bardziej agresywny i zawodnicy nie boją się mocniej grać ciałem. Kiedyś gdy ktoś zagrał z nimi mocniej na bandzie, to zazwyczaj Szwajcarzy wycofywali się i nie podejmowali walki jeśli chodzi o grę ciałem. Tutaj widać u nich bardzo dużą zmianę.

Jakie elementy w grze Szwajcarów zwróciły Twoją szczególna uwagę?

Nigdy nie widziałem ich grających tak twardo i agresywnie. Nawet Ci bardziej techniczni zawodnicy jak Denis Malgin czy Sven Andrighetto nie boją się grać ciałem. Podoba mi się też to, że jak nie strzela Andrighetto, Malgin czy Pius Sutter, który ostatnio gra z kontuzją, to potrafią ich odpowiednio zastąpić Ken Jager, Nico Hischier czy Calvin Thurkauf. Warto dodać, że sztab przygotowania mentalnego w kadrze Szwajcarii opracował specjalny materiał video, który prezentują zawodnikom przed każdym meczem. Nie widziałem go osobiście, ale wiem, że jest on oparty na bazie dwóch poprzednich meczów finałowych mistrzostw świata przegranych przez Szwajcarów z Czechami i Stanami Zjednoczonymi w zeszłym roku. Na bazie tych meczów zostały wyciągnięte wnioski dotyczące tego, w jaki sposób sobie poradzić w sytuacjach kryzysowych w trakcie trwania meczów na tym turnieju. Nie da się ukryć, ze jest to nietypowy sposób na motywowanie zawodników. Zobaczymy czy będzie skuteczny w finałowym meczu przeciwko Finlandii.

W których elementach Szwajcarzy mają jeszcze coś do poprawienia?

Na pewno mają jeszcze braki związane z przestojami w grze, które się u nich pojawiają w niektórych meczach. Zwłaszcza w grze obronnej we własnej tercji. To było widać w meczu grupowym przeciwko Finom, którzy momentami potrafili zdominować Szwajcarów. Jeżeli Szwajcarzy chcą wywalczyć historyczny tytuł, to muszą przed finałem wyciągnąć odpowiednie wnioski i nie powielać ich w tym decydującym meczu.

Finowie w tym turnieju przegrali tylko jedno spotkanie, ulegając Szwajcarom 2:4. Jak oceniasz ich dyspozycję na tym turnieju i szanse na zwycięstwo w finale?

W ich zespole imponuje mi gra Aleksandra Barkova, który jest zdecydowanym liderem Finów. Widać, że są świetnie zorganizowani w obronie, a wioącymi zawodnikami formacji defensywnej są Henri Jokiharju, Ville Heinola i doświadczony Mikko Lehtonen. Widać, ze Finowie jako zespół, są bardzo mocni mentalnie. Udowodnili już kilka razy, że potrafią się szybko podnosić w kryzysie. Porównując Finów do Szwajcarów, to wydaje mi się, że są mocniejsi fizycznie od Helwetów i to może mieć znaczenie przy tak dwóch wyrównanych drużynach.

